Nel weekend torna a Campogalliano la Fiera di Sant’Orsola

Torna la tradizionale manifestazione campogallianese della Fiera di Sant’Orsola che, tra sabato 19 e domenica 20 ottobre, animerà le vie del centro con tante iniziative. Un programma intenso con tante interessanti iniziative.

Si inizia sabato dalle ore 11, in piazza Pace, festeggiando il ventennale dell’apertura della Farmacia comunale, con aperitivo in musica, brindisi e taglio della torta, alla presenza delle autorità.

Nel pomeriggio, ai laghi Curiel, torna l’iniziativa nell’ambito dell’OTTOBRE ROSA – Prevenzione del tumore alla mammella, a cura di MUTINA PINK DRAGONS.

Domenica, in Piazza Vittorio Emanuele II e nel centro cittadino, il mercato enogastronomico con prodotti tipici del territorio e, in via Roma, il Mercato dell’arte e dell’ingegno, oltre alla tradizionale cottura del mosto per i rabbocchi dell’Acetaia comunale “Vincenzo Gualdi”, in collaborazione con la Cantina Sociale di Masone e Campogalliano.

Sono inoltre previsti: un angolo vendita libri a cura della biblioteca comunale Edmondo Berselli, “Tutti in Piazza Castello!” con Bombetta e Paglietta che presentano “La vecchia edicola e i giochi per bimbi e ragazzi” e la Ludoteca di strada con giochi e laboratori, a cura della Ludovilla.

Presso il Museo della Bilancia, che rimane aperto con ingresso omaggio per tutti dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00, alle ore 11.30 è organizzata l’inaugurazione della mostra “L’Altra Biblioteca” – scienze, libri, immagini, esperimenti, in collaborazione con la Biblioteca Comunale Edmondo Berselli ed Equilibri soc. coop. A seguire aperitivo di qualità a km zero.

Nel pomeriggio, dalle ore 16.00, in piazza Vittorio Emanuele II, Andrea Barbi presenta “Vi racconto MO pensa te!” con special guest Marco Ligabue, grazie al contributo di CNA Campogalliano.

Alle ore 17, in collaborazione con Banco BPM, segue la premiazione del 24° concorso per il “Miglior Nocino di Famiglia” e del 21° concorso per il “Miglior Aceto Balsamico Tradizionale”.

Durante le giornate della Fiera, presso l’Oratorio San Rocco di Piazza Castello, è possibile visitare la mostra personale di Roberto Ghisi, Paesaggi del Cuore.