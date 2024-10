Marano sul Panaro: un arresto per spaccio

I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Sassuolo hanno arrestato un uomo 26enne, di origini albanesi, colto nella flagranza del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari dell’arma sassolese, quotidianamente impegnati nelle osservazioni della piazza e in particolare di quelle località frequentate da tossicodipendenti, hanno sorpreso l’interessato, nella tarda serata di ieri 11.10.2024, dopo che aveva ceduto quasi 15 grammi di marijuana ad altro uomo, che di seguito e stato segnalato alla Prefettura di Modena per detenzione e uso personale di droghe.

La perquisizione del 26enne ha consentito il recupero e sequestro di ulteriori due dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 6 grammi, destinate allo spaccio.

L’interessato veniva così tratto in arresto per la commissione del reato di cui in premessa. Il Tribunale di Modena, dopo la convalida dell’arresto, disponeva nei suoi confronti il divieto di dimora nel comune di Marano sul Panaro.