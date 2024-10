Torna a Sasso Marconi Siamo tutti Signor G!” III edizione

In un contesto suggestivo come quello del settecentesco borgo di Colle Ameno, a Pontecchio, la rassegna propone quattro serate di spettacolo ispirate all’arte e all’eredità espressiva di Giorgio Gaber. Quattro appuntamenti che esplorano terreni musicali diversi – dalla musica pop/rock al soul, dal funk alla canzone d’autore – e combinando narrazione, musica e azione scenica in modi e forme di volta in volta diversi, celebra artisti che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della musica del ‘900.

La rassegna si apre proprio con un tributo a Giorgio Gaber. Sabato 12 ottobre va in scena Anche per oggi parla Gaber, uno spettacolo che dà voce alla creatività dell’indimenticato cantautore milanese. A reinterpretare i brani del ‘Signor G’, esaltandone la genialità e l’irresistibile ironia, è Giulio Casale, artista poliedrico, tra i più brillanti e apprezzati interpreti del repertorio musicale di Giorgio Gaber.

Si prosegue il 26 ottobre con “In a lifetime”, progetto che, unendo musica, poesia, fotografia e narrazione, porta lo spettatore a esplorare una terra magica, l’Irlanda, attraverso storie di vita comune (i protagonisti di questi racconti, sospesi tra immaginario e letteratura, sono personaggi come Bobby Sands, George Best, Seamus Heaney, Roddy Doyle) e le canzoni di Van Morrison, U2, Pogues, The Dubliners e Waterboys: pezzi riarrangiati in modo originale, che spaziano tra diversi generi musicali.

Sabato 9 novembre è la volta di “A folk story”, spettacolo in musica e parole dedicato a Bob Dylan. Insieme alla sua band, l’attore e musicista Romano Reggiani dà vita a un concerto che si muove tra folk e rock, ridando voce a quel “folk rock” che Dylan inventò negli anni ’60, sconvolgendo il panorama della musica mondiale.

“Siamo tutti Signor G!” si chiude il 23 novembre con il concerto del trio formato da Nudha, al secolo Sara Zaccarelli, Mecco Guidi e Gabriele Bolognesi. Con la sua voce eclettica e graffiante, Sara Zaccarelli trascina il pubblico in un viaggio tra le immortali melodie dei grandi interpreti del soul (Salomon Bourke, Otis Redding, Etta James, Aretha Franklin…), senza tralasciare incursioni in generi come rhytm’n blues, gospel e pop.

Tutti gli spettacoli si svolgono nel Salone delle Decorazioni del borgo di Colle Ameno con inizio alle 21.15.

Biglietto d’ingresso: 10 Euro – Info e prenotazioni: 339 2309012 (Le Nuvole)