Donne vittime di violenza: un alloggio temporaneo nel territorio del Distretto ceramico

Il Comune di Fiorano Modenese ha ottenuto dalla Regione, con delibera 1836/2024, un contributo di 110 mila euro per la realizzazione di un alloggio destinato a soluzione abitativa temporanea per donne vittime di violenza di genere. Il progetto riguarda il territorio dell’Unione dei Comuni del Distretto ceramico ed è collegato al Centro Antiviolenza distrettuale Tina. Al finanziamento regionale andranno aggiunti circa 90.000 euro di risorse proprie.

La amministrazione e la comunità fioranese hanno dimostrato negli anni grande sensibilità verso il tema della violenza di genere, supportando il Centro antiviolenza distrettuale con iniziative benefiche, come quelle di Rosso Vivo, il cui ricavato è stato devoluto alle necessità delle donne maltrattate.

Ora il contributo ottenuto servirà per offrire un ulteriore importante aiuto, un “rifugio” d’emergenza, a donne in stato di bisogno e di pericolo, di cui non sarà resa pubblica l’ubicazione precisa, per evidenti ragioni di tutela.

Il Centro Antiviolenza distrettuale, frutto della sinergia tra il Settore Politiche Sociali dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico e gli assessorati alle Pari Opportunità dei comuni dell’Unione, è nato dalla valorizzazione e dall’integrazione dell’esperienza del Centro Ascolto Donne distrettuale, già attivo da tempo, con la rete di accoglienza e di accompagnamento alle donne che subiscono violenza.

Il Centro Antiviolenza vuole garantire protezione e accoglienza gratuita alle donne vittime di violenza, assicurando reperibilità 7 giorni su 7, 24 ore su 24, grazie al raccordo con le Forze dell’Ordine, con il pronto soccorso e con gli ospedali del territorio. E’ inoltre collegato al numero telefonico nazionale 1522.

L’equipe di lavoro è composta da personale femminile, tutte le operatrici coinvolte hanno formazione ed esperienza specifica ed accolgono e sostengono le donne vittime di violenza, a cui viene offerta anche consulenza psicologica e legale, per aiutarle ad uscire da una situazione di maltrattamento, nel rispetto delle scelte personali e della privacy.

Il Centro Antiviolenza si trova in uno spazio dedicato presso la sede dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, in via Adda 50/O a Sassuolo, al 2° Piano (telefono 0536 880598, centroantiviolenza@distrettoceramico.mo.it. E’ aperto il lunedì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì dalle 14.30 alle 17.30, il mercoledì dalle 10.30 alle 13.30, il giovedì dalle 15.30 alle 18.30 e il venerdì dalle 10.30 alle 13.30.