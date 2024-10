Settimana mondiale dell’allattamento materno, al via tante iniziative in tutta la provincia

Quasi un mese di eventi per sottolineare l’importanza dell’allattamento materno per la salute di mamma e bambino. Prende il via anche in provincia di Modena la Settimana mondiale dell’allattamento materno (SAM), promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità, con iniziative, che si svolgeranno in tutto il territorio per un periodo che va ben oltre l’arco temporale di una settimana. Gli eventi sono organizzata dall’Azienda USL di Modena assieme alle tante associazioni di mamme volontarie che promuovono l’allattamento materno e aiutano le mamme con consigli e supporto, e i Comuni.

L’evento più significativo è, come sempre, il flash mob regionale che si svolgerà il 5 ottobre in vari comuni della provincia in diversi orari, oltre a tanti altri incontri di approfondimento con i professionisti sanitari e associazioni organizzati durante tutto il mese di ottobre. Il programma completo è in corso di aggiornamento e consultabile sul sito web di Ausl Modena nella pagina https://www.ausl.mo.it/servizi-e-prestazioni/percorsi-di-cura-e-assistenza/percorso-nascita/puerperio/allattamento/.

A Modena l’appuntamento con il flash mob è alle 11 in piazza Mazzini, dove saranno presenti le ostetriche dell’Ausl e dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria e gli studenti dell’istituto superiore Venturi e delle scuole medie Calvino che realizzeranno elaborati grafici sul posto. Gli elaborati degli studenti delle scuole medie Calvino sono stati esposti anche nella Casa della comunità di Modena. A Carpi il flash mob è in programma alle 11.30 in corso Alberto Pio di fronte al Comune, e in corso Alberto Pio, per tutta la mattina, saranno presenti banchetti informativi con le ostetriche del Consultorio e associazioni di volontariato. Tra gli eventi carpigiani si segnala anche la serata di giovedì 3 ottobre ‘Nascere insieme….sotto le stelle’: dalle 17.30 alle 20 nel consultorio nella Casa della comunità le ostetriche del Consultorio e dell’Ospedale accoglieranno i futuri genitori per presentare il punto nascita e tutti i servizi del territorio.

Nel Distretto di Mirandola appuntamento con il flash mob nel Centro per le famiglie di Medolla, alle 11.30, mentre alle 10, sempre nello stesso luogo, tavola rotonda con famiglie e professionisti sanitari

Nel Distretto di Castelfranco Emilia appuntamento con il flash mob sempre sabato 5 ottobre a Nonantola alle ore 10 in piazza Abbazia, saranno presenti le professioniste sanitarie del Consultorio e associazioni di volontariato. A Sassuolo ritrovo per il flash mob dalle 10 alle 12 nel parco Amico in via Caduti senza croce, dove si terrà anche l’evento ‘Narrazioni di allattamento’ con le professioniste sanitarie del Consultorio.

A Vignola, tra i vari eventi, si terrà il 5 ottobre il flash mob e una baby passeggiata con partenza alle 10 dalla Biblioteca in via San Francesco e si segnala anche l’incontro con una educatrice in programma il 3 ottobre a Marano sul Panaro nel teatro di Kia, dalle 17 alle 19.

Spostandoci a Pavullo il flash mob del 5 ottobre si terrà nel pomeriggio, alle 15.30 nel piazzale di Palazzo Ducale e per tutto il pomeriggio ci saranno punti informativi dell’Ausl e iniziative per i bambini.