A Formigine unico grande evento culturale internazionale interamente dedicato al mondo del cane da lavoro

La V edizione di Attacchi di Design tornerà il 5 e 6 ottobre 2024 (dalle 8 alle 19, ingresso libero) sempre nella spettacolare cornice del Parco della Resistenza di Formigine (Mo) dove, su ben 10 ettari, potrete ammirare i cani da lavoro al lavoro, guidati dai loro conduttori: che siano Forze dell’Ordine, Forze Armate, Enti privati, Associazioni o Allevatori, come sempre daranno dimostrazione della bravura del binomio cane-uomo e voi vi incanterete a guardarli.

Anche quest’anno ci sarà un sensibile aumento delle partecipazioni da parte degli esperti cinofili e delle associazioni nazionali e internazionali di cinofilia: alla seconda partecipazione la Germania – Esercito Tedesco Bundeswehr, con la Bundeswehr School of Dog Handling; e gli Stati Uniti d’America – Polizia Militare dell’Aeronautica, con la 31ST Sfs Usaf – United States Air Force Military Police; nonché i Lions Club International – Servizio cani guida Lions e ausili per la mobilità dei non vedenti, e i Detection Dogs Ticino per la ricerca sostanze particolari.

Novità 2024

La Marina Militare presenterà in esclusiva una dimostrazione di attività maingate, immobilizzazione di intruso in installazione militare Per la prima volta parteciperanno ad Attacchi di Design i Paesi Bassi (Netherlands) – Aeronautica dei Paesi Bassi, CLSK Expertise Centrum Diensthonden, con la Royal Military School Air Force e la presentazione Unità Cinofile Aeronautica. Dobermann! Enrico Alessi, Tecnico Cinowork Fidasc, Figurante Ufficiale Enci/Fci, Formatore Cinofilo US Acli, EC – EsCAC UNI 11790 parlerà del Dobermann, istruzioni per l’uso, con dimostrazioni sportive di Utilità e Difesa. Grigione vs. Pastore tedesco da bellezza! Giacomo Garatti, allevatore e addestratore, presenterà le differenze fra il Grigione e il Pastore Tedesco da bellezza, con dimostrazione sportiva di Utilità e Difesa. Cani da gregge! Manuel Gradellini – GB Lavezzi parlerà del cane da conduzione greggi. Conoscere meglio i cani delle forze armate! Rinaldo Brega – Global K9 Italia, Centro Scienze Cinofile – Università di Padova, vi racconterà il mondo delle unità cinotecniche delle forze di polizia e forze armate italiane.

Che cos’è Attacchi di Design

Attacchi di Design è l’unico grande evento culturale italiano dedicato al mondo del cane da lavoro, ideato e realizzato da Anna Lorenza Berghella e Andrea Oscar Governatori, designer freelance dello studio di progettazione Design4Pet e fondatori dell’associazione di volontariato non profit Simbiosi odv, che si occupa di promuovere la corretta relazione uomo-animale.

Attacchi di Design infatti ha l’obiettivo di divulgare informazioni corrette sulle buone pratiche cinofile, creare un polo di riferimento internazionale per i professionisti della cinofilia; migliorare l’interazione tra uomo e cane nel rispetto dei principi di benessere animale; educare i più giovani al rispetto dell’ambiente e degli animali; contrastare le fake news che circolano sulle razze da utilità e difesa; diffondere gli sport cinofili di relazione con il cane; promuovere la nascita di un polo di eccellenze del pet, tecnico e culturale nel comprensorio modenese e bolognese.

Sarà possibile vedere dal vivo le diverse razze, osservarle al lavoro durante dimostrazioni e simulazioni, e conoscere la storia delle loro origini e dei club di razza. I conduttori e i professionisti del settore saranno a disposizione di tutti i visitatori che desiderano conoscere l’affascinante mondo dei cani da lavoro, per approfondire le proprie conoscenze cinofile o per accostarsi al mondo del cane nel caso dei neofiti.

A Formigine si potranno ammirare simulazioni operative delle unità cinofile ed equestri di Forze Armate e Forze dell’Ordine da tutto il mondo, e vivere momenti di didattica e di avvicinamento al cane e al suo mondo, con spiegazione dettagliata delle diverse razze presenti.