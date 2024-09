Domenica 29 settembre: un evento speciale nella “Città della Bilancia”

Campogalliano si prepara a vivere una giornata straordinaria domenica 29 settembre: in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio verranno presentate numerose iniziative che esaltano la cultura, le tradizioni e i sapori del territorio, grazie alle quali i visitatori potranno vivere un’esperienza ricca di sapori autentici e tradizioni secolari.

Il programma della giornata sarà ricco di appuntamenti dedicati alla scoperta delle eccellenze gastronomiche locali. Si inizierà con la presentazione della Brazadela di Campogalliano, dolce tipico della tradizione locale, un biscotto dalla forma circolare e dal sapore autentico, che i visitatori potranno degustare e apprezzare attraverso un racconto che ne svela storia e ricetta.

A seguire, sarà presentata la rassegna gastronomica “I Piatti della Bilancia”, che taglia il traguardo delle 23 edizioni e vede l’ampliamento della sua offerta anche ai comuni di Carpi e Modena. Quello che resta costante è l’attenzione alla qualità e la valorizzazione delle materie prime locali. I ristoranti aderenti proporranno menù speciali, ideati per esaltare le tradizioni culinarie del territorio e la loro creatività.

La giornata si concluderà con un delizioso Aperitivo a km zero, dove i protagonisti saranno i produttori locali, che offriranno una selezione delle prelibatezze prodotte in loco: vini Podere il Saliceto e Cantina Masone-Campogalliano, formaggio Parmigiano Reggiano della Latteria Campogalliano e Aceto Balsamico Tradizionale di Modena dell’Acetaia De Petri.

A completare questa ricca giornata di celebrazioni, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, il Museo della Bilancia di Campogalliano offre al pubblico l’ingresso omaggio per tutto il fine settimana, arricchito da numerose attività per tutti i gusti. Tra queste, la Passeggiata Metrologica, un breve percorso guidato tra le vie del centro storico alla scoperta delle antiche unità di misura e delle tecniche di pesatura del passato e uno stand dedicato alla Via Romea Germanica Imperiale, che per l’occasione presenta la Guida al cammino e le prossime iniziative in calendario.

Per maggiori informazioni: Museo della Bilancia di Campogalliano Tel: 059 527133 – Email: mostre@museodellabilancia.it – Sito web: www.museodellabilancia.it