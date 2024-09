Confesercenti: “bene lo stop ai progetti che prevedevano un’ulteriore espansione commerciale delle medie strutture a Modena”

“Senza entrare nel merito di ogni singolo progetto e delle motivazioni procedurali e tecniche che hanno portato il Consiglio Comunale di Modena a respingere diversi progetti all’interno dei quali si prevedeva una quota di espansione commerciale e quindi di apertura di nuovi supermercati, plaudiamo alla delibera che ha bloccato una possibile moltiplicazione di ulteriori superfici commerciali. Riteniamo giusto rimandare tali scelte ad un confronto con le Associazioni e i cittadini – afferma Confesercenti Area Città di Modena. È indubbio che il mercato nella nostra città sia già abbondantemente saturo, anche in considerazione del fatto che a breve vedremo nuove importanti aperture come ad esempio l’Esselunga di via Canaletto”.

“Inoltre – aggiunge Confesercenti – in un momento come questo in cui è appena entrata in vigore la nuova legge regionale 12 che favorisce l’apertura di hub a sostegno proprio della rete distributiva delle piccole imprese, alla quale il Comune ha aderito promuovendo studi di fattibilità per la costituzione di questi HUB, non si vede la necessità di andare nella direzione di espandere la rete dei supermercati e GDO. È fondamentale invece sostenere il commercio locale di prossimità e le piccole imprese del territorio”.

“La previsione di apertura di nuovi supermercati a Modena – conclude Confesercenti Area Città di Modena – andrebbe solamente a danneggiare ulteriormente la rete distributiva formata dalle piccole imprese del commercio”.