Settimana Europea della Mobilità: domenica dalle 10 in piazza VIII Agosto attività per bambini e nel pomeriggio Bicipolitana Bike Day

Un fine settimana all’insegna della mobilità sostenibile per la conclusione dell’edizione 2024 della SEM, numerosi gli appuntamenti in programma domani tra pedalate e camminate (vedi programma) e domenica la mobilità in mostra in piazza VIII Agosto con tantissime attività per tutte le età.

Sabato 21:

alle 10 Binari urbani. ciclabili, rotaie e architetture (ritrovo in Piazza Re Enzo, di fronte al Modernissimo) per la ciclovisita che seguirà le tracce della tramvia Bologna/Pieve di Cento – Malalbergo, lungo il tratto di pista ciclabile che si sviluppa dalla Stazione ferroviaria fino alla Manifattura Tabacchi/via Ferrarese.

Paesaggi urbani con camminata alla scoperta della zona Barca con ritrovo alle 10 all’Edicola Resiliente, Piazza Giovanni Bernardi.

Appuntamento serale con Spazi invasi – luoghi noti per uno sguardo insolito ritrovo davanti alla Chiesa di San Martino, Via Oberdan 25 ore 20.30 arrivo in Via Riva di Reno ore 21.30 Un percorso di trekking urbano a tappe per scoprire e riflettere sulle nuove prospettive e possibilità che possono assumere alcuni dei più noti spazi pubblici del centro città.

Domenica 22

Dalle 10 alle 18 di domenica mattina piazza VIII Agosto si trasformerà nella piazza della mobilità, un luogo dove le persone, lungo un percorso che si snoda nei quattro filoni tematici, potranno ricevere informazioni negli stand di istituzioni, aziende e associazioni su pedonalità, ciclabilità, trasporti pubblici e sicurezza stradale, esplorare mezzi innovativi, provare bici cargo, riparare, comprare e marchiare bici usate, partecipare ad attività di educazione stradale con circuiti in bici (a cura della Polizia Locale) e di go-kart a pedali (per simulare invece l’esperienza al volante da guidatori di auto) per i più piccoli.

Inoltre, nel tratto di via Indipendenza in corrispondenza di piazza VIII Agosto e via San Giuseppe, sarà possibile sperimentare per la prima volta a Bologna un “pinch point”, un restringimento ‘a clessidra’ della carreggiata a senso unico alternato per far rallentare le auto, soluzione infrastrutturale particolarmente diffusa all’estero per la moderazione della velocità e l’aumento della sicurezza stradale nelle strade residenziali a doppio senso di circolazione.

Nel pomeriggio di domenica chiuderà l’edizione 2024 della SEM il Bicipolitana Bike Day, una grande pedalata collettiva che attraverserà le vie della città, promuovendo l’uso della bicicletta come mezzo pratico e non inquinante, ritrovo ore 16 e partenza alle 16.30 da piazza VIII Agosto, dove convergeranno i gruppi provenienti da cinque punti del territorio metropolitano, qui i dettagli dei singoli ritrovi.

Dopo un percorso adatto a tutte le età, di 11,5 km, su strade chiuse al traffico, l’arrivo della biciclettata sarà in piazza Lucio Dalla, dove sarà disponibile il servizio BiciQui di parcheggio gratuito e custodito, gestito da Piazza Grande e promosso dalla Città metropolitana. La partecipazione è libera, confermando l’adesione a questo link.

La SEM è promossa da Comune e Città metropolitana di Bologna, organizzata dalla Fondazione IU Rusconi Ghigi, con il contributo di Tper, TrenitaliaTper, RideMovi e Bomob e il patrocinio degli Ordini degli architetti e degli ingegneri.