Una festa con balli, laboratori, giochi e gnocco fritto per il primo compleanno del Centro Famiglie dell’Unione Terra di Mezzo

Il Centro per le famiglie dell’Unione Terra di mezzo compie un anno e invita tutti a festeggiare sabato 21 settembre, alle ore 15.30, nella sede di via Colombo 100 a Cadelbosco di Sopra.

In “Un anno di storie” il centro si racconterà ai cittadini.

A seguire verrà offerta dal circolo Arci “C. Lombardo” una merenda a base di gnocco fritto. Ci saranno balli dal mondo grazie all’A.S.D Balliamo sul Mondo, laboratori creativi curati da Pangea C.S. e truccabimbi e palloncini grazie alla CRI di Bagnolo in Piano.

E’ gradita una conferma di partecipazione contattando il numero 334.6404790 o scrivendo a centrofamiglie@unioneterradimezzo.re.it.

Il Cento aveva inaugurato il 16 settembre 2023.

L’obiettivo è accogliere tutte le famiglie per sostenerle e accompagnarle nei compiti di crescita e cura.

Si tratta di uno spazio pubblico, aperto e gratuito a tutte le famiglie residenti nei comuni facenti parte dell’Unione Terra di Mezzo, dove è possibile trovare ascolto, orientamento e supporto per le piccole e grandi sfide dell’essere genitore. Il Centro mette a disposizione percorsi individuali o di coppia, incontri tematici, laboratori e gruppi di confronto. Inoltre è possibile trovarvi informazioni su proposte e servizi presenti nei comuni dell’Unione Terra di Mezzo.

Il Centro offre anche percorsi di sostegno individuale o di coppia per affiancare le persone nelle sfide della quotidianità e nei momenti di evoluzione o disorientamento che una famiglia può incontrare durante il suo cammino. Altra funzione del servizio è quella di accompagnare le coppie nel percorso di costruzione di una nuova famiglia: dal progetto di diventare genitori alla gravidanza, fino alle prime sfide della genitorialità. Il tutto con grande attenzione all’adolescenza: un momento che porta grandi cambiamenti per genitori, ragazzi e ragazze, e richiede nuovi equilibri. Ecco perché il Centro offre uno spazio di confronto, sostegno e consulenza ai genitori in questa fase del percorso di vita della famiglia.