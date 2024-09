Maltempo, sopralluogo al Ramazzini di Carpi

Sopralluogo tecnico, questa mattina, all’Ospedale Ramazzini di Carpi, dove le incessanti piogge degli ultimi giorni hanno causato nella notte il cedimento di una piccola porzione di intonaco in un locale del Servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA), che in quel momento era chiuso. Prontamente segnalato dai professionisti dell’NPIA, il danno è stato constatato e valutato dagli operatori del Servizio Tecnico dell’Ausl di Modena, che provvederanno a programmare nel più breve tempo possibile l’intervento di riparazione. Le verifiche sono state estese agli altri locali dell’NPIA per individuare eventuali altri punti critici.

L’intervento rientra nell’ambito di un più ampio piano di manutenzione dei diversi corpi dell’Ospedale: da inizio anno sono stati già eseguiti diversi lavori, tra cui il rifacimento di parti di fognature e della colonna dell’acqua, la riqualificazione di locali che hanno consentito di avviare il nuovo Centro di assistenza e urgenza (CAU), l’asfaltatura della porzione di area antistante i Poliambulatori e la sostituzione di apparecchiature come motori elettrici e pacco batteria del gruppo di continuità a servizio della Terapia Intensiva. Sono inoltre in corso i lavori per l’ampliamento del Pronto Soccorso, la riparazione di un ascensore e la tinteggiatura dei locali della Cardiologia.

Nel contempo, grazie all’autorizzazione della Regione Emilia-Romagna, l’Azienda USL di Modena sta procedendo alla contrazione di un mutuo che consentirà di proseguire con il programma di manutenzione, portando avanti altri lavori, tra cui appunto la riparazione della copertura del Poliambulatorio 1, ovviando così al problema delle infiltrazioni che hanno causato il danno nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 settembre.

Tra gli altri interventi, la riparazione di altri due ascensori, la sostituzione dell’Unità di Trattamento Aria nel reparto di Chirurgia e la sistemazione delle coperture di altri corpi dell’Ospedale.

Sempre a causa dell’emergenza maltempo, i servizi aziendali sono intervenuti in alcune sedi di Modena, dove però l’impatto sull’utenza si è limitato alla riprogrammazione di alcuni appuntamenti; a Vignola a causa di alcune infiltrazioni sono stati spostati alcuni pazienti nella prima mattina. In tutte le situazioni l’intervento ha consentito di ridurre il disagio, per il quale l’Azienda USL comunque si scusa con i cittadini.