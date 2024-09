Lapam Confartigianato ospita Arrigo Sacchi e l’autore Leonardo Patrignani durante il Settembre Formiginese

In occasione del Settembre Formiginese, Lapam Confartigianato organizza e promuove un incontro con il famoso ex allenatore del Milan e della nazionale Arrigo Sacchi e con Leonardo Patrignani, autore del libro “Il realista visionario. Le mie regole per cambiare le regole”.

L’appuntamento è per venerdì 20 settembre alle ore 20:30 presso l’Auditorium Spira mirabilis in Via Pagani 25 a Formigine. Modera l’incontro Fabio Poli.

Sacchi, tra gli allenatori che maggiormente ha innovato il gioco del calcio, all’interno dell’opera, come si legge nella descrizione del libro stesso, apre idealmente le porte del suo spogliatoio per rivelarci i suoi segreti professionali e valoriali: come convincere un gruppo di lavoro che quello che ha fatto fino a quel momento va cambiato? Quali sono i primi passi da compiere in una nuova realtà profondamente conservatrice? Come si sceglie il leader di una squadra, come si gestiscono i fuoriclasse e i comprimari, le pressioni dei superiori, i successi e le sconfitte? Con l’ex tecnico si proverà a rispondere a queste domande, creando pure un parallelismo con la vita degli imprenditori, per certi versi paragonabile a quella di un allenatore alle prese con la gestione del talento, la convivenza di diverse personalità presenti all’interno di un gruppo e, talvolta, il dover fare i conti con la pressione e con i momenti difficili da dover comunicare adeguatamente al team.

La partecipazione all’evento è gratuita.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Comune.