Il sindaco di Reggio Emilia, Massari ha incontrato il suo omologo di Chișinău per rafforzare le relazioni tra le città gemelle

Il sindaco di Reggio Emilia Marco Massari ha ricevuto in Municipio la visita di Ion Ceban, primo cittadino di Chișinău, capitale della Moldavia, gemellata con la città emiliana. L’incontro, che si inserisce nell’ambito della missione della delegazione della città moldava in Italia per l’evento “Chisinau Days”, ha consolidato i rapporti storici tra le due città e ha offerto l’occasione per lanciare nuove opportunità di collaborazione.

Durante il colloquio, il sindaco Massari ha dato il benvenuto alla delegazione di Chișinău, composta, oltre che dal primo cittadino, dalla vicesindaca Olga Ursu, dalla consigliera di gabinetto Natalia Ixari e dal direttore del Dipartimento relazioni internazionali Mihai Cebotar. Presenti anche rappresentanti di Reggio Emilia, tra cui l’assessora alle Politiche educative con deleghe a Intercultura e Diritti umani Marwa Mahmoud e i referenti di Fondazione E35 e Fondazione Mondinsieme.

Tra i temi trattati, la volontà da entrambi i sindaci di rafforzare la collaborazione e i progetti fra le due città e le rispettive comunità, anche in un’ottica di supporto all’avvicinamento della Moldavia all’Unione Europea. In particolare, sono stati discussi progetti europei comuni e lo scambio culturale tra i giovani delle due città nell’ambito del progetto “TomorrowTogether” finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, volto a promuovere valori di cittadinanza europea e democrazia fra le giovani generazioni di Reggio Emilia e delle tre città gemelle di Chișinău, Sarajevo Centar (Bosnia Erzegovina) e Kragujevac (Serbia).

Altro tema di discussione è stato il supporto offerto da Reggio Emilia per l’organizzazione del seggio elettorale all’interno del Centro sociale Orologio in occasione delle elezioni presidenziali moldave e del referendum previsto per il 20 ottobre 2024. Un seggio importante per la nutrita comunità moldava residente sul territorio, che conta circa 3.000 cittadini a livello provinciale. Infine, è stata valutata la possibilità di organizzare scambi e missioni economiche rivolte agli imprenditori entrambi i Paesi, per promuovere opportunità commerciali e rafforzare i legami economici tra Reggio Emilia e Chișinău. Un ulteriore punto di discussione, infine, è stata la promozione dell’edizione 2025 dei “Chisinau Days” a Reggio Emilia, un evento volto a promuovere la cultura moldava e consolidare ulteriormente i legami tra le due comunità. L’incontro si è concluso con uno scambio di omaggi e una visita alla Sala del Tricolore, dove nel 1989 è stato firmato il gemellaggio fra le due città.

LA COMUNITÀ MOLDAVA A REGGIO EMILIA – Quella con la città moldava è una relazione particolarmente rilevante per Reggio Emilia data la presenza in città di una nutrita comunità di cittadini provenienti da Chisinau e non solo. Nel Reggiano vivono infatti quasi 3.000 cittadini moldavi, 1.600 nel capoluogo e 1.300 nei comuni della provincia. Sul territorio comunale sono 1.288 cittadini moldavi a cui si sommano altre 321 persone con la doppia cittadinanza, per un totale di 1.609 abitanti.

La comunità moldava ha promosso la creazione dell’associazione Plai. Nata nell’ottobre 2022, in poco più di un anno l’associazione è diventata particolarmente attiva grazie alla partecipazione a percorsi interculturali e internazionali costruiti in collaborazione con Mondinsieme e con il Comune, alla realizzazione di attività educative per bambini e bambine, attività di empowerment femminile e iniziative di valorizzazione del tessuto imprenditoriale di origine moldava. Il lavoro di supporto nell’accesso ai servizi e all’attività di accompagnamento, ha consentito infine all’associazione Plai Aps di divenire un ponte tra le istituzioni territoriali, le rappresentanze diplomatiche e i cittadini moldavi.

IL GEMELLAGGIO FRA REGGIO EMILIA E CHIŞINĂU – Il gemellaggio tra Reggio Emilia e Chişinău, è stato siglato il 20 aprile 1989, ancora prima che la Moldavia ottenesse l’indipendenza dall’Unione Sovietica (1991), attivasse relazioni con l’Italia (1992) ed entrasse a far parte del Consiglio d’Europa. Tra i principali obiettivi dello scambio con il territorio reggiano: il confronto tra esperienze in ambito educativo, culturale sportivo.

Chişinău ha partecipato a tutte e 7 le edizioni dei Giochi internazionali del Tricolore. Nell’ultima edizione del 2023, sono stati accompagnati a Reggio Emilia 50 giovani atleti e grazie alla presenza di una nutrita delegazione istituzionale e tecnica Reggio Emilia, con il supporto della Fondazione E35, ha lavorato a diverse candidature in ambito europeo per sostenere collaborazioni sulle politiche per la longevità, il protagonismo dei giovani e il dialogo interculturale. L’adesione della Moldavia all’Unione Europea, rappresenta infatti un’opportunità importante per sviluppare nuovi progetti e iniziative finanziate dalla Commissione europea.

IL SINDACO – Ion Ceban ricopre il ruolo di primo cittadino di Chişinău dal novembre 2019, rieletto per un secondo mandato alle elezioni del 2023. È il leader del partito europeista e social-democratico. È stato vicepresidente del Parlamento moldavo nel 2019 ed è stato membro del Parlamento in tre legislature. Ha ricoperto diverse posizioni a livello governativo, fra cui capo del Dipartimento dei programmi giovanili e viceministro dell’Istruzione e della gioventù (2005-2008); capo della segreteria del Comitato nazionale per l’integrazione europea; consulente e capo del Gabinetto del vicepresidente del Parlamento (2009-2011); consigliere per la politica interna del presidente della Repubblica di Moldavia Igor Dodon (2016-2018). Ceban è un forte sostenitore dell’avvicinamento della Moldavia all’Unione Europea, a cui auspica l’adesione entro il 2030.