Giovedì ad Albinea la 19esima edizione della Camminata della luna del cervo

Giovedì 10 luglio, la Protezione Civile di Albinea, insieme agli Amici del Cea, organizzerà la 19esima edizione della “Camminata della luna del cervo”. Il ritrovo sarà al parco pubblico nel centro di Borzano alle ore 20.15. Il percorso, illuminato dalla luna, avrà la lunghezza di 4 chilometri e poterà i partecipanti al Giareto. Qui sarà allestito un rinfresco con anguria e bevande offerto dal Conad di Albinea. Per informazioni scrivere a procivalbinea@gmail.com, a giorgiograsselli@libero.it o via Wa al numero 342.0564688 (Giorgio).

Appuntamenti con il mistero e le indagini nella biblioteca di Albinea

Nella biblioteca, la sera dell’11 luglio, dalle ore 21 alle ore 23, si indagherà perché è accaduto qualcosa di molto misterioso. A cercare indizi sono invitati ragazzi e le ragazze tra i 7 e i 14 anni. L’iniziativa rientra nell’ambito del patto per la lettura di Albinea Città che legge ed è organizzata dalla Biblioteca insieme alla Coop Accento. Andrà in scena il secondo e ultimo appuntamento con la rassegna “Mystery Night”. Titolo: “Investigazioni nei locali della biblioteca per risolvere un misfatto paranormale”. Per partecipare la prenotazione è obbligatoria dal momento che i posti sono limitati. Per comunicare la volontà di partecipare scrivere a biblioteca@comune.albinea.re.it o telefonare al numero 0522.590262. L’iniziativa rientra nell’ambito del patto per la lettura di Albinea Città che legge ed è organizzata dalla Biblioteca insieme alla Coop Accento.