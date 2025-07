Biker cade al Corno alle Scale, recuperato grazie al Soccorso Alpino

Insieme ad un amico si trovava in bicicletta nella zona del Corno alle Scale. Imboccato il sentiero CAI 113, in discesa per ritornare verso Monte Acuto delle Alpi, poco dopo la località Acerolo, ha perso il controllo della bicicletta ed è finito nella scarpata sottostante facendo un volo di circa 5 metri.

E’ successo ieri intorno alle 14:30 quando l’amico, dopo essersi spostato più volte per cercare il segnale telefonico, tramite il 112 è riuscito a chiedere aiuto.

Sul posto sono stati inviati l’ambulanza di Lizzano, l’automedica, il Soccorso Alpino Stazione Corno alle Scale, i Vigili del Fuoco – che hanno inviato anche l’elicottero decollato da Bologna – e l’elicottero del 118 di Pavullo, dotato di verricello con a bordo un tecnico di elisoccorso del CNSAS. L’equipaggio dell’elicottero 118 è stato sbarcato nelle vicinanze con il verricello, non essendo la zona atterrabile.

Il recupero del paziente è stato molto complesso: la fitta vegetazione ad alto fusto non ha infatti consentito il recupero immediato con il verricello. I tecnici territoriali hanno dovuto immobilizzare il paziente sulla barella portantina e spostarlo verso il basso per diversi metri dove c’era una piccola aerea con poca vegetazione che ha consentito il recupero col verricello.

L’uomo – un 45enne residente a Bologna – è stato trasportato all’ospedale Maggiore in codice di media gravità.