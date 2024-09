Ripartono i due gruppi di cammino di Albinea e Borzano

Ripartono ad Albinea i due gruppi di cammino del territorio. Giovedì 19, alle ore 16, maltempo permettendo, riprenderanno le passeggiate del gruppo di cammino di Albinea con ritrovo al parco dei Frassini. Stesso orario e stesso luogo di ritrovo per la camminata di giovedì 25 settembre. Grazie alla collaborazione con Proloco Albinea sarà possibile vedere o visitare elementi storici che caratterizzano il comune. Per l’adesione all’attività è possibile rivolgersi all’Associazione Amici del Cea e in particolare a Sergio al numero 338.8232214.

Sabato 21 settembre invece riprenderanno i percorsi del gruppo di cammino di Borzano. L’appuntamento sarà alle ore 15 alla sede del Ceas di via Chierici 2. Le camminate dureranno due ore e si percorreranno circa 7 chilometri. Sono necessarie scarpe con suole scolpite per camminare sui sentieri e sono consigliati i bastoncini.

Per informazioni contattare Giorgio al numero 342.0564688.

La partecipazione a entrambi i gruppi è libera e gratuita