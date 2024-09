Domani all’emporio solidale di Guastalla per la rassegna “pomeriggi in compagnia”

Continuano le iniziative organizzate dall’Emporio Solidale di Guastalla. “Pomeriggi in compagnia” è una di queste. Ogni martedì pomeriggio ci si ritrova in compagnia per fare quattro chiacchiere, prendere un caffè, fare nuove amicizie, condividere i propri hobby, imparare l’arte dell’uncinetto, della maglia e del bricolage.

Chiunque può partecipare gratuitamente.

L’EMPORIO SOLIDALE GUASTALLESE

Inaugurato il 3 settembre 2016, l’Emporio Solidale ha raggiunto ottimi risultati grazie all’impegno dei volontari che hanno reso possibile l’apertura e la crescita del supermercato a punti, nato all’interno dell’ex centro diurno di via Don Minzoni.

Nel 2023 l’associazione si è rinnovata, cambiando forma giuridica, e a febbraio 2024 ha iniziato ad organizzare incontri aperti alla cittadinanza. Nell’ultimo anno si è registrato un incremento di nuclei famigliari che accedono all’Emporio. Al 31 dicembre 2023 erano 43.

Una spesa solidale. Da marzo 2017 l’Emporio applica il sistema della tessera a punti, rilasciata dallo Sportello Sociale del Comune e dai centri di ascolto Caritas e Anteas a persone con un reddito inferiore ai € 7.500,00 che vivono a Guastalla. Con questa tessera, le persone possono fare la spesa dagli scaffali, scegliendo direttamente i prodotti di cui necessitano. L’emporio apre tre volte alla settimana.

Una risorsa per tutti. Il dato più importante riguarda le persone che hanno accesso all’Emporio Solidale, colpite dalla crisi economica, dalla perdita di lavoro, da un momento di difficoltà economica e famigliare.

Per info: tel. 0522/824135 – cell. 371/4191610