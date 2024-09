L’atleta olimpico Yassin Bouih e il promettente Nicolò Cornali a Guastalla per la mezza maratona in memoria di Cinzia Sandri

La notizia è ufficiale: è stata confermata dall’allenatore Vehid Gutic la presenza dell’atleta reggiano Yassin Bouih, che ha partecipato alle recenti olimpiadi di Parigi nei 3.000 siepi, all’HALF MARATHON – 5° Memorial Cinzia Sandri di Guastalla.

Oltre a lui, ha confermato la sua presenza anche Nicolò Cornali, arrivato secondo agli Italiani di Corsa campeste under 23, allenato dallo stesso Gutic.

Yassin Bouih (Reggio Emilia, 24 novembre 1996) è un mezzofondista e siepista italiano, campione nazionale indoor dei 1500 e 3000 metri piani nel 2017 e 2018.

Cresciuto nella disciplina atletica a Reggio Emilia, Bouith fa parte del gruppo sportivo Fiamme Gialle.

È stato introdotto all’atletica leggera da Paolo Gilioli, tecnico della società di atletica leggera locale, nel 2009. Sembrava inizialmente più propenso per le siepi, ma successivamente decide di dedicarsi principalmente alle corse piane.

Il suo primo titolo italiano giovanile risale alla categoria allievi, quando è stato medaglia d’oro nei 1000 metri piani ai campionati italiani di categoria.

Nel 2014 arriva la sua prima medaglia internazionale, come componente della squadra italiana juniores ai campionati europei di corsa campestre che si aggiudica la medaglia d’oro. Medaglia che riceverà anche nel 2016 nella medesima competizione, ma questa volta nella categoria promesse.

Nell’ottobre 2015 è passato dall’Atletica Reggio alle Fiamme Gialle, allenandosi principalmente a Ostia con il tecnico Vittorio Di Saverio.

Nel 2017 ha vinto i suoi primi titoli nazionali assoluti nei 1500 e 3000 metri piani ai campionati italiani assoluti di atletica leggera indoor di Ancona.

Nel 2018 arriva in finale nei 3000 m piani ai campionati del mondo indoor a Birmingham. Nel 2020 vince i campionati italiani indoor nei 1500 m piani.

Dall’ottobre 2015, arruolato nelle Fiamme Gialle, si è allenato a Castelporziano con Vittorio Di Saverio che ha cominciato a seguirlo nel maggio di quell’anno. Nell’autunno 2018 è passato sotto la guida di Luciano Gigliotti a Modena e quindi nell’estate 2019 a Trento con Massimo Pegoretti, poi nell’autunno 2021 è tornato a Reggio Emilia con Vehid Gutic. Dal 2022 si dedica anche ai 3000 siepi e ha vinto l’oro con la staffetta mista agli Europei di cross di Venaria Reale. Nel 2024 è sceso a 8:18.37 tra le barriere.

Diplomato all’istituto tecnico (indirizzo relazioni internazionali). La sua grande passione è il canto: fin da piccolo con il beatbox (la riproduzione di suoni degli strumenti con la bocca), poi con il nome d’arte “Buio” ha iniziato a scrivere testi e pubblicare singoli.

Titoli italiani assoluti: 7 (2024, 1500m indoor 2017-2018-2020, 3000m indoor 2017-2018-2020); Europei: 2024 (14); Mondiali indoor: 2018 (11/3000m), 2022 (bat/3000m); Europei indoor: 2017 (8/1500m), 2021 (bat/3000m); Europei U20: 2015 (7/1500m); Europei U23: 2017 (bat/1500m); Mondiali U18: 2013 (bat/1500m); Gymnasiadi: 2013 (5/800m); Europei a squadre: 2017 (6/3000m), 2021 (4/3000m); Mondiali cross: 2015 (82jr, 8T/U20); Europei cross: 2014 (41jr, 1T/U20), 2015 (18jr, 2T/U20), 2016 (31/U23, 1T/U23), 2021 (46, 11/T), 2022 (1/mx), 2023 (rit)

Nicolò Cornali è un giovanissimo e promettente atleta nato a Scandiano (Reggio Emilia) il 30 gennaio 2003, fa parte della Atletica Reggio e ha come allenatore Vehid Gutic. Risiede a Puianello di Quattro Castella dove abita in una famiglia di sportivi: la mamma Silvia Riccò, ex triatleta azzurra (sarà speaker dell’Half Marathon di Guastalla) , e il papà Yuri, specialista del duathlon. Ha praticato basket, oltre al nuoto, ma dalla seconda media ha cominciato con l’atletica per scoprire che si divertiva di più a correre: all’inizio a Rubiera con Emilio Benati, poi da allievo è passato sotto la guida di Vehid Gutic a Reggio Emilia. Studente in analisi dati per impresa e finanza, nel tempo libero è tuttora un appassionato di pallacanestro.

Tutoli: Europei cross 2021 (70jr, 13T/U20)