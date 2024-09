Aiuti comparto pere, Coldiretti ER: bene ulteriori risorse

Bene i nuovi decreti a ristoro delle imprese ortofrutticole per salvare un comparto distintivo della nostra agricoltura regionale con il superamento del regime aiuti “de minimis“ per le domande 2023 e con l’applicazione più favorevole del “quadro temporaneo Ucraina” ottenuto a Bruxelles con la mobilitazione di migliaia di agricoltori di Coldiretti”.

Accolta la forte richiesta di Coldiretti Emilia Romagna che aveva sottolineato l’importanza di dare alle imprese del comparto ortofrutticolo traiettorie di futuro garantendo sostegni a quelle filiere, come quella della pera, particolarmente colpite negli ultimi anni da avversità e fitopatie.

“Inoltre, come da noi richiesto è stato adottato anche per il 2024 un provvedimento per sostenere il comparto delle pere con una dotazione di ulteriori 15 milioni di euro – comunica il Direttore di Coldiretti Marco Allaria Olivieri”.

Non dimentichiamo, infatti, come il comparto delle pere stia affrontando difficoltà che ormai risultano strutturali e costanti. Bene i provvedimenti, come chiesto dal nostro Presidente nazionale Ettore Prandini, arrivati a sostegno delle aziende.