Mirandola salta in sella e, dal 16 al 22 Settembre, aderisce alla Settimana Europea della Mobilità

La “Settimana Europea della Mobilità”, nel 2024 a Mirandola, coincide con la restituzione alla Città del casellino ferroviario. Un recupero fortemente voluto, che si appresta ad ospitare l’Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT). Un programma ricco di iniziative, dedicate alla promozione di uno stile di vita sano ed equilibrato, con massima attenzione alla mobilità sostenibile e “green”. Primo evento in calendario per il 19 Settembre – dalle 16.30 alle 17.30 – con “La sostenibilità al lavoro: il bike to work”: momento di incontro e formazione rivolta ai dipendenti all’interno dei locali della ditta Budri srl sul tema della mobilità sostenibile e del Bike to Work a cura del CEAS La Raganella, FIAB Modena e Cooperativa La Zerla.

Venerdì 20 Settembre “via” al contest social a “colpi di pedalata” denominato “Bike to work Day”. Alle ore 8, alla presenza del Sindaco Letizia Budri, è in programma l’inaugurazione del nuovo “IAT” di Mirandola, ex casellino ferroviario cittadino. Un evento aperto a tutti, singolarmente o in compagnia dei propri colleghi pochi minuti prima di recarsi al lavoro, rigorosamente in bicicletta. Il ritrovo “tutti in bici” sarà presso l’ex Casello ferroviario di Via Curiel e, a margine dell’inaugurazione, è prevista una leggera colazione dedicata ai ciclisti, prima di andare al lavoro a cura di ANFFAS Mirandola. Per i bambini delle scuole di Mirandola, dalle ore 9 è in programma “C’era una volta il treno”: gioco e passeggiata alla scoperta del centro storico a cura del CEAS e Sustenia. Si ricorda come, legato a questa giornata, sia previsto – dopo il successo delle passate edizioni – il “Contest fotografico bike to work”: per partecipare è sufficiente inviare una foto in cui si è ritratti in primo piano sula propria bicicletta innanzi al posto di lavoro (con alle spalle un insegna), a: ufficio.stampa@comune.mirandola.mo.it. Tutte le immagini ricevute saranno pubblicate sulla pagina Facebook del Comune di Mirandola e i due ciclisti che otterranno il maggior numero di interazioni (like+commenti+condivisioni) saranno premiati con un buono del valore di 100€ da investire in servizi di manutenzione della propria bici presso un centro specializzato. Per partecipare basta essere residenti a Mirandola o, risiedere in altro comune ma recarsi nella Città dei Pico per lavoro in bicicletta.

Altro appuntamento in calendario è in programma per Domenica 22 Settembre alle ore 9.15: “Settembre in sella: pedalando tra storia e sapori”. Un tour alla scoperta della storia, delle aziende dei prodotti tipici del territorio con degustazioni e tante curiosità. Ritrovo previsto presso la stazione FS (uscita ciclovia del sole), alle 9.30 partenza per visita alla Falconiera a cura de “La nostra Mirandola” e all’azienda agricola “Ferrarini” di Quarantoli alla scoperta dei prodotti tipici; infine, alle ore 13, rientro in stazione FS. L’iniziativa – in collaborazione con FIAB Modena ed inclusa nella tappa bolognese di IT.A.CA’: Festival del Turismo Responsabile – è organizzata a numero chiuso su prenotazione entro le ore 12 di Giovedì 19 Settembre scrivendo all’indirizzo mail ceas.laraganella@comune.mirandola.mo.it o telefonando al numero 0535 29507.

Ultimo appuntamento, infine, in calendario il prossimo Giovedì 26 Settembre – dalle 18.30 alle 19.30 – con “Il bike to work: buone pratiche per una mobilità sostenibile”, presso la sala del Consiglio del Comune di Mirandola. Si tratta di un seminario formativo aperto a tutti i cittadini, agli enti e alle ditte interessate al tema Bike to Work. a cura del CEAS La Raganella e FIAB Modena.

“Riconsegnare alla comunità di Mirandola un punto caratteristico, quale il “casellino” ferroviario, rappresenta un motivo di soddisfazione da condividere con la Città. Un lavoro intenso, credo culminato con un buon risultato, che ospiterà l’Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica di Mirandola, con l’obiettivo di aumentare i già lusinghieri dati di presenza registrati nell’ultimo biennio sul territorio comunale. Per Mirandola la Settimana Europea della Mobilità, e tutti i momenti nei quali sia possibile veicolare con maggior forza il tema della sostenibilità, rappresentano occasioni preziose – commenta l’Assessore alla mobilità Federica Luppi – fa piacere l’affetto e l’entusiasmo con i quali la comunità ed un numero crescente di aziende scelgano di partecipare al “Bike To Work”, la competizione a “colpi di selfie e like” sui canali social dell’Ente. Grazie al lavoro intenso e continuo del nostro Ufficio di Promozione e Accoglienza Turistica e del Ceas “La Raganella” proseguiremo, anche in questo nuovo mandato amministrativo, nel ricercare tutte le iniziative utili – creando contestualmente momenti di condivisione – a veicolare messaggi utili a promuovere uno stile di vita sano, a basso impatto di emissioni, valorizzando la mobilità dolce, fruendo al massimo dei nostri paesaggi vallivi e del nostro territorio”.

Per maggiori info sulle iniziative in programma è possibile contattare il CEAS La Raganella del Comune di Mirandola ai numeri 053529507-724 e/o all’indirizzo e-mail ceas.laraganella@comune.mirandola.mo.it.