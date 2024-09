69a Festa dell’Uva di Castenaso

La Festa dell’Uva ha raggiunto la 69a edizione, un appuntamento storico che può essere riassunto in tre parole: tradizione, impegno e passione. Un evento originariamente nato per celebrare l’apertura della vendemmia che ricorreva nella seconda metà del mese di settembre e che anche quest’anno è stata resa possibile grazie al contributo della Pro Loco insieme al Comitato Commercianti, Ascom Confcommercio, le Associazioni del territorio e il patrocinio del Comune di Castenaso.

5 giorni di eventi che prenderanno l’avvio con la “prefesta” mercoledì 11 settembre,dalle 18.30 la lettura delle poesie ideata dal gruppo Art’Idice interpretate dalle Drag Queen con la collaborazione di “Ciccia & Tortellini”. Nel frattempo, le vetrine dei negozi di Castenaso si popoleranno delle opere degli artisti di Art’Idice all’interno dell’iniziativa “Mostra d’Arte diffusa”.

Giovedì 12 settembre prenderà il via la 69a Festa dell’Uva con i saluti ufficiali dell’Amministrazione comunale da Piazza Bassi, con l’esposizione della “Grande Coperta” realizzata dal gruppo “Chiacchiere e Uncinetto” l’iniziativa che raccoglie volontari e volontarie di Castenaso che si dilettano nella realizzazione di mattonelle e coperte all’uncinetto che verranno vendute in occasione della festa. Il ricavato verrà utilizzato per l’acquisto di strumenti di ultima generazione per le scuole di Castenaso. A seguire l’inaugurazione della mostra fotografica del gruppo fotografico La Rocca nel Palazzo comunale. Parallelamente aprirà al pubblico anche la mostra Sguardi capovolti – Quando l’incontro rovescia i punti di vista (a cura di Medici con l’Africa – CUAMM) presso la Biblioteca di Casa Bondi. Dalle ore 19 in Piazza Zapelloni che per l’occasione cambierà nome ne “La Piazza dei Commercianti” dove i negozi avranno un’area dedicata all’esposizione di articoli e prodotti con promozioni dedicate. A seguire il concerto della band emiliana degli Anthera in Piazza Bassi.

Dal pomeriggio del venerdi prenderanno il via i mercati di ambulanti, dell’ingegno creativo e riuso. Per l’intero weekend, inoltre, verrà allestito un vero Villaggio dello Sport che accoglierà esibizioni, eventi e dimostrazioni delle realtà sportive del territorio, con l’accompagnamento musicale di Radio International, Radio Birikina e Radio Peter Pan. La ricca offerta gastronomica spazierà dalla cucina tradizionale, ai piatti greci, sardi, allo street food a cura di Beer Brothers on the road e le originali e inimitabili crescentine della Pro-Loco di Castenaso.

Venerdì 13 alle 20.30 il corteo storico a cura di Legiones in Agro Boiorum attraverserà le vie del centro storico. Durante tutto il weekend sarà possibile assistere agli spettacoli e le rivisitazioni organizzate dal gruppo fra le vie di Castenaso, e il Parco della Bassa Benfenati. Spazio alle opere d’arte con l’inaugurazione delle mostre di Piero Catalano e Antonio Chiarioni, presso il Centro culturale La Scuola di Maranoa cura di Arti’Idice. Dal venerdì sera prenderanno il via le Notti Bianche organizzate dal Comitato Commercianti Com Com in collaborazione con Ascom ConfCommercio oltre all’ l’apertura dei negozi fino a tarda sera.

Le iniziative del sabato prenderanno il via dalle 7 con il Concerto all’alba al Parco Bassa Benfenati. Il Parco di Casa Bondi si trasformerà in un vero parco giochi con 40 diverse postazioni realizzate interamente in legno, dell’associazione AnimArte.I bambini potranno esercitarsi dalle 15 nell’antica tecnica della pigiatura dell’uva a piedi scalzi, ideata dal gruppo Giuliano Fava & C. Alle 16.30 lo spettacolo di burattini Arlecchino e il diavolo della mezzanotte a cura de I burattini della compagnia delle stelle con la direzione artistica di Teatrino dell’Es e il mercato libero dei bambini.

A conclusione della giornata, appuntamento alle 21.30con lo spettacolo imperdibile “Estate nella Bassa” con l’attore comico Vito. Spettacoli anche in Bassa Benfenati a cura di Beer Brothers on the road e presso le opere parrocchiali a cura dell’Associazione Giulia e Alessia per sempre tra cui lo spettacolo di cabaret della Compagnia Al Nostar Dialàtt.

Nella giornata di chiusura sono in programma il 16° giro dell’Appennino bolognese e Valli di Comacchio oltre al 20° Autoraduno con vetture d’epoca, i tagli e messe in piega proposte dal Comitato Acconciatori estetisti in strada CNA Bologna, in serata lo spettacolo The Winston Blues, attendendo lo spettacolo pirotecnico di chiusura alle 23.30.

Queste le parole del Vicesindaco di Castenaso Pier Francesco Prata “La Festa dell’Uva è tradizione, impegno e passione: mentre gli anni passano e tutto cambia, si continua a crescere insieme per condividere questo speciale momento di divertimento e solidarietà, da valorizzare e rinnovare sempre grazie e insieme alle realtà che lo rendono possibile con sacrifici e volontà, e a cui restiamo al fianco per fare la nostra parte.”

Per maggiori informazioni: PRO-LOCO CASTENASO APS proloco_castenaso@email.it –051 6049134