Cuoghi (FdI): “La Regione garantisca il servizio sulla ferrovia Modena-Sassuolo

Ripartirà lunedì 9 settembre il servizio sulla ferrovia Modena-Sassuolo che ha subito numerosi fermi negli ultimi anni: dopo gli stop e le riduzioni di corse della pandemia, è stata ferma per lavori a Modena e Sassuolo da giugno a settembre 2022, poi riattivata da Formigine a Modena, ma bus-sostituita da Sassuolo a Formigine fino al dicembre scorso per la realizzazione del cavalcavia sulla Pedemontana e infine ferma da giugno di quest’anno per l’attivazione del Sistema Controllo Marcia Treno, che doveva essere completato già dal 2021!

“Ora basta fermi e interruzioni! – chiede il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Luca Cuoghi – La linea era una delle più frequentate della regione, con 3000 passeggeri al giorno, ma le continua interruzioni rischiano di far perdere d’interesse il servizio. Perciò la Regione, tramite le aziende TPER e FER, dovrà fare di tutto per garantire un servizio continuativo e puntuale, sul quale certamente vigileremo.”