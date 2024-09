Sagre e feste del territorio bolognese, il programma di settembre

È online il calendario “Sagre e feste del territorio bolognese” con gli appuntamenti dedicati alle sagre enogastronomiche e ai prodotti tipici locali, che sanno già d’autunno.

Questo fine settimana torna protagonista la Fira di Sdaz , l’antica fiera della tradizione contadina che si svolge a Colle Ameno di Sasso Marconi (6-8 settembre), a Malalbergo c’è la Sagra dell’Ortica (6-8 settembre), mentre San Venanzio di Galliera ospita la sagra della Pera (6-8 settembre). Il vino è protagonista a Monteacuto delle Alpi (Lizzano in Belvedere) con Borghi DiVini (7 settembre), a Castel del Rio si apre la Sagra del Tartufo (7-8 e 14-15 settembre) e nell’imolese l’appuntamento è con l’Antica Fiera di Fontanelice (7-8 settembre).

I prossimi appuntamenti: a Castenaso torna la Festa dell’uva, la sagra dedicata al frutto simbolo dell’autunno, che propone l’uva in vendita e in degustazione negli stand (11-15 settembre); a Imola è giunta alla 40° edizione la Sfujareia, la festa che richiama l’antica tradizione contadina dello “sfogliare” le pannocchie di mais sull’aia, i balli e canti a essa legati (21 settembre).

Il 22 settembre a Tolè (Vergato) l’appuntamento è con la Sagra della Patata, giunta alla 61° edizione; mentre con la tradizionale Fiera della cipolla a Mezzolara di Budrio, (20-22 e 27-30 settembre): gli amanti della cucina locale potranno assaporare le delizie del ricco stand gastronomico (aperto tutte le sere e la domenica anche a pranzo), nella splendida cornice del Parco di Villa Rusconi.

Da non perdere gli appuntamenti tradizionali come l’Autunno bazzanese a Bazzano (Valsamoggia) tra cultura, storia, arte, cibo, musica e intrattenimento (6-15 settembre), Il Barbarossa, rievocazione storica che anima le strade di Medicina dal 13 al 15 settembre e la Festa della canapa (15 settembre) al Museo della Civiltà Contadina di Bentivoglio-Villa Smeraldi, un pomeriggio di rievocazioni storiche, laboratori e “Andar per maceri”, pedalata alla scoperta dei maceri del territorio. Partecipazione gratuita con prenotazione a segreteria.museo@cittametropolitana.bo.it o al 331 6779664.

Il calendario completo è all’indirizzo www.cittametropolitana.bo.it/sagrefeste/