Polizia locale Bassa Reggiana: prosegue il servizio mirato di controllo notturno nel weekend

Anche lo scorso fine settimana, nell’ambito del progetto per il potenziamento dei servizi festivi, serali e notturni, tre pattuglie della Polizia Locale dell’Unione Bassa Reggiana hanno svolto un servizio di controllo mirato, nella fascia oraria 21.00-03.00, nelle aree del territorio unionale, sulle quali erano state segnalate anche criticità relative a fenomeni di disordine urbano.

Nel corso della serata tra sabato 31 agosto e domenica 1 settembre, una parte dell’attività si è concentrata nei centri storici del territorio, con attenzione ai luoghi e alle attività oggetto di segnalazione da parte dei residenti per fenomeni di disturbo. Durante il servizio, inoltre, le pattuglie hanno effettuato diversi posti di controllo stradale, fermando 51 veicoli e controllando 55 conducenti, tutti quanti sottoposti a pre-test alcol e droga. Sono state accertate 2 violazioni amministrative per guida in stato di ebbrezza, per le quali è scattata la sanzione amministrativa di € 543,00 e il ritiro della patente di guida. Si tratta di due giovani conducenti con un tasso alcolemico compreso tra i 0,5 g/l ed i 0,8 g/l, per i quali la Prefettura di Reggio Emilia dovrà assumere il provvedimento di sospensione per un periodo compreso tra 3 e 6 mesi.

“Anche in queste circostanze – hanno spiegato gli agenti in servizio – si è cercato di avere un dialogo costruttivo con i giovani, ai quali sono state fornite informazioni e chiarimenti soprattutto sul rapporto tra grado alcolico delle bevande assunte e gli effetti che queste hanno sulla condotta di guida e sul tasso alcolemico. In particolare, una giovane, dei due conducenti sanzionati, si è detta stupita della propria positività, dichiarando di aver smesso di bere diverso tempo prima di mettersi alla guida”.