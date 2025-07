Ex CRB, il palazzetto dello sport e parte degli impianti destinati ad uso pubblico per 40 anni e 8.900 metri quadri di parcheggio e verde diventano pubblici

Gli ultimi atti formali prima del rilascio delle autorizzazioni e della partenza dei cantieri per la realizzazione del nuovo CRB sono stati firmati tra Amministrazione comunale, Bologna FC Real Estate s.r.l.(proprietario dell’area) e la società GO FIT Italia S.p.A.

Si tratta della convenzione per la regolazione dell’uso pubblico dell’impianto sportivo e della convenzione per la realizzazione delle dotazioni territoriali di verde e parcheggi pubblici.

In particolare il primo atto prevede l’uso pubblico del palazzetto dello sport e delle attrezzature sportive per 40 anni (il doppio dei 20 anni previsti dal PUG), a partire dalla data di apertura del centro, attraverso:

la messa a disposizione del palazzetto dello sport (o palazzetto del basket) nei giorni feriali (dalle 16.30 alle 20) e festivi (dalle 9 alle 13) alle associazioni e società sportive del territorio, con l’applicazione delle tariffe comunali, per la realizzazione di corsi ed attività di allenamento per tutte le fasce di età, ricomprendendo tali spazi tra quelli comunali (palestre scolastiche e impianti sportivi) assegnati annualmente mediante avviso pubblico da parte del Quartiere Porto-Saragozza;

la messa a disposizione, a titolo gratuito, di due corsie delle piscine dell’impianto, nei giorni feriali in orari dedicati, per le classi delle scuole del Comune di Bologna, oltre all’offerta a titolo gratuito di un corso con personale qualificato, da realizzare il sabato mattina, per le studentesse e studenti delle classi coinvolte;

accessi gratuiti per persone con fragilità individuate dal servizio sociale territoriale e dal servizio educativo e scolastico del Quartiere Porto-Saragozza;

l’accesso pubblico ai campi polisportivi-area racchetta all’aperto, secondo le tariffe applicate dal Comune di Bologna per discipline similari; messa a disposizione per le scuole e l’associazionismo sportivo;

la sponsorizzazione e la promozione di eventi per la diffusione della pratica sportiva, quali una corsa di beneficenza all’anno e la realizzazione di serate sportive dedicate a adolescenti e giovani;

la realizzazione di centri estivi convenzionati con il Comune di Bologna aperti alla cittadinanza, nel periodo estivo di sospensione scolastica, garantendo un numero di 40 accessi gratuiti per bambine e bambini individuati dai servizi sociali e educativi e scolastici del Quartiere Porto-Saragozza.

Tutte le attività indicate sono a titolo gratuito per il Comune di Bologna.

La seconda convenzione firmata è invece quella per la realizzazione e cessione delle dotazioni territoriali (parcheggio pubblico e verde pubblico) e prevede la cessione al Comune, a titolo gratuito, di aree individuate all’interno del lotto di intervento per una superficie complessiva di circa 8.890 mq, significativamente superiore (di circa 3.386 mq) alla quantità fissata dal PUG per il tipo di intervento (circa 5.504 mq), così suddivisa:

2.218 mq circa da destinare a parcheggio pubblico alberato con accesso su via Piave, con 65 posti auto e 16 posti moto;

3.539 mq circa da destinare a verde pubblico;

3.133 mq circa corrispondenti a un’area già allestita a verde, attualmente privata ma di uso pubblico in virtù della convenzione del 1985, destinata quindi a diventare verde pubblico;

A breve potranno quindi partire i lavori per realizzare il nuovo “Centro Polisportivo GO FIT” per il fitness e la pratica sportiva, così composto:

nuovo centro fitness con sei sale per l’attività sportiva e piscine, di cui tre al coperto e una esterna, oltre a servizi correlati (sala relax, hall, piccola area ristoro e spogliatoi);

palazzetto dello sport (esistente);

due campi sportivi polifunzionali;

parcheggi pertinenziali comprensivi di stalli per biciclette e un parcheggio pubblico di superficie pari a circa 2.218 mq;

un’area di circa 6.672 mq da destinare a verde pubblico.

Il progetto complessivo di riqualificazione dell’area e degli edifici esistenti ha avuto particolare attenzione all’inserimento paesaggistico dei nuovi volumi in relazione alle preesistenze, mantenendo una continuità visiva di altezza e andamento lineare, traendo lo spunto dall’esistente platform unitario di collegamento degli originari edifici.

Le principali performance ambientali raggiunte dal progetto, su sollecitazione dell’Amministrazione comunale, sono le seguenti:

VERDE: il progetto garantisce un bilancio arboreo positivo, in quanto a fronte di 69 abbattimenti, in parte piante morte o in cattivo stato fitosanitario, sono previsti 108 reimpianti; i nuovi parcheggi avranno 1 albero ogni 3 stalli auto e saranno realizzati in masselli aperti (minimo 40%), drenanti e inerbiti; viene rinforzata la fascia verde di mitigazione perimetrale a sud del lotto; sempre su richiesta dell’Amministrazione è inoltre prevista la realizzazione di 1.010 mq di tetti verdi, così da recuperare prestazioni di rinverdimento anche negli edifici;

ENERGIE RINNOVABILI: il progetto prevede l’installazione di un grande impianto fotovoltaico sulla copertura dell’edificio, di potenza 2,5 volte superiore al minimo richiesto dalla normativa regionale (450 kW a fronte di 176 Kw);

EFFICIENZA IDRAULICA ed IDRICA: il progetto restituisce prestazioni idrauliche positive attraverso una laminazione di oltre 230 mc delle acque meteoriche; è inoltre previsto un volume di accumulo di 100 mc delle acque meteoriche recuperate dalla coperture degli edifici per l’irrigazione del verde.