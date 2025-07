Zona Bolognina: tre arresti, due irregolari espulsi, sequestri di droga e 150 identificati negli ultimi due giorni

Continuano senza sosta i controlli predisposti dalla Questura di Bologna in zona Bolognina, con l’impiego di operatori appartenenti ai diversi reparti della Polizia di Stato, che hanno condotto a 3 arresti e all’identificazione di 145 soggetti negli ultimi due giorni.

Gli operatori di Volante dell’Ufficio Prevenzione e Soccorso Pubblico hanno arrestato, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, un cittadino marocchino del 1988 dopo che lo stesso ha effettuato una serie di condotte e manovre pericolose alla guida. L’uomo, dopo essere stato fermato, si mostrava in evidente stato confusionario e i suoi indumenti emanavano dei forti odori riconducibili alla sostanza stupefacente del tipo hashish. In considerazione di ciò, i poliziotti hanno controllato anche il suo appartamento sito nelle vicinanze dove, all’interno, hanno rinvenuto 1 Kg. e 700 gr di Hashish, e 4870,00 euro, oltre, ad un bilancino di precisione. L’uomo, con precedenti specifici, è stato arrestato con disposizione del rito direttissimo nella mattinata odierna.

La Squadra Mobile – IV Sezione “Contrasto Crimine Diffuso” ha tratto in arresto per spaccio un marocchino classe 99, che è stato visto aggirarsi in zona Bolognina e poi raggiungere altre aree limitrofe, tra cui il parco dell’Arboreto, frequentato, tra l’altro, da numerose famiglie con bambini che frequentano i centri giovanili estivi.

Il marocchino, irregolare sul territorio nazionale e con diversi precedenti di polizia in materia di immigrazione, è stato colto in flagranza di reato mentre effettuava alcune cessioni di sostanza stupefacente ed è stato trovato in possesso di due involucri termosaldati contenenti circa due grammi di cocaina, 600 euro in contanti e due telefoni cellulari. A seguito di convalida, è stata disposta la misura del divieto di dimora nella città di Bologna.

La VI Sezione “Antidroga” della Squadra Mobile ha tratto in arresto, sempre per spaccio, un cittadino nigeriano classe 1989.

In via Nicolò Dall’Arca e in via Franco Bolognese gli agenti hanno notato il nigeriano che effettuava la sua attività di spaccio scambiando soldi e involucri con diversi soggetti. Fermato dagli operatori, il nigeriano ha iniziato a scalciare e smanacciare verso questi ultimi per tentare di sfuggire, cercando allo stesso tempo di deglutire tre involucri termosaldati di cocaina, senza riuscirci. Il cittadino nigeriano, pregiudicato per reati in materia di stupefacenti e reati contro la persona, è stato trovato in possesso di due grammi circa di cocaina e 300 euro in contanti. A seguito di convalida, è stata disposta la misura del divieto di dimora nella città di Bologna.

Nell’ambito dei controlli sono stati individuati 3 cittadini marocchini irregolari sul territorio nazionale, per i quali l’Ufficio Immigrazione valuterà la possibilità di emettere provvedimento di espulsione, così come per altri due soggetti, un cittadino senegalese e un cittadino nigeriano, che mercoledì scorso sono stati accompagnati al CPR di Gradisca, in attesa del rimpatrio.