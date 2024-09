San Felice sul Panaro: i servizi rivolti ai diversamente abili di Asp fanno festa al Girasole

Venerdì 6 settembre a San Felice sul Panaro, presso il centro socio educativo “Il Girasole” di via Garibaldi, 230, si svolgerà la terza edizione di “Asp Fabbric-care. Fabbrichiamo momenti da ricordare. La notte dei pirati”, festa, aperta a tutti i cittadini, dei servizi rivolti alla disabilità di Asp Area Nord.

Si comincia alle 17.30 con: “La vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare”, intervento a cura della psicologa Tiziana Bizzarri. Dalle 18.30 il centro socio educativo “Il Girasole” espone “Mi conosco”, progetto educativo sulla consapevolezza di sé e “A ognuno i suoi pois”, sfilata di abiti forniti da Manitese; il centro socio riabilitativo “Tandem” presenta “Tutti a bordo”, angolo fotografico; il centro socio occupazionale “Arcobaleno” propone “Divento un pirata anch’io”, laboratorio per adulti e bambini in cui creare la propria bandana personalizzata e scoprire i prodotti realizzati dal centro; il servizio di educativa domiciliare allestisce “Ti porto con me” realizzato dai protagonisti del servizio. Dalle 20 balli di gruppo e dj set con pista da ballo. Sarà presente un’area ristoro con gnocchi fritti, tigelle e frittelle a cura della Pro Loco di San Felice, mentre bibite e dolci sono offerti da Asp. L’iniziativa è organizzata da Asp con il patrocinio di Unione Comuni Modenesi Area Nord, Comuni di Mirandola e San Felice.