Giovedì 5 settembre al via la nuova stagione del Cinema Rosebud

Dopo un’estate che ha visto ancora una volta il grande cinema protagonista del centro storico di Reggio Emilia – dal ricco calendario di film e ospiti proposto in Arena Stalloni (ultimo appuntamento domenica 8 settembre) alle tre serate gratuite del “Cinema in Piazza” organizzate in Piazza Prampolini che hanno registrato il tutto esaurito – giovedì 5 settembre riapre il cinema comunale Rosebud per una nuova stagione cinematografica – la 41esima – che vede la conferma di tutti gli appuntamenti più amati dal pubblico e delle storiche rassegne. Oltre alle prime visioni, infatti, ritornano “Il cinema ritrovato”, che propone il meglio dei grandi classici del passato in versione restaurata e in collaborazione con la Cineteca di Bologna; “Riusciranno i nostri eroi”, la rassegna dedicata ai film realizzati dai registi del nuovo cinema italiano e organizzata in collaborazione con F.I.C.E. Emilia-Romagna; “Gli invisibili”, che propone film di grande qualità ma che hanno avuto una scarsa visibilità e, ancora, “Buon pomeriggio al cinema” con le proiezioni pomeridiane e “Benvenuti a Cartoonia” con il meglio dei cartoni e dei film di animazione italiani e internazionali per i più piccoli e per tutta la famiglia. Immancabili, poi, i corsi di cinema che da sempre contraddistinguono l’offerta culturale del Rosebud caratterizzandola come una delle più qualificanti esperienze di produzione culturale cittadina capace di incontrare, sempre più, anche riconoscimenti a livello nazionale. Il primo corso di cinema (in programma venerdì 27 settembre ore 20.30, sabato 28 ore 15.30 e domenica 29 ore 9.30) vedrà il ritorno al Rosebud di Bruno Fornara, maestro di cinema (e di vita) amatissimo dal pubblico del Rosebud, che questa volta tratterà del regista, sceneggiatore e produttore cinematografico Billy Wilder.

Per le scuole del territorio di ogni ordine e grado ritorna poi l’Officina Visionaria, la storica rassegna ideata dall’Ufficio Cinema del Comune di Reggio Emilia e parte del progetto “Piùdiuno. Cultura per la scuola” che, in oltre vent’anni di attività, ha visto la partecipazione di più di 120mila tra studenti e professori e centinaia di titoli di film proposti. Una vera e propria palestra di sguardi capace di favorire l’avvicinamento alla cultura cinematografica per i giovani e giovanissimi. I docenti e le scuole interessate possono consultare i film proposti sul sito del Cinema Rosebud nella sezione dedicata al progetto.

Il primo appuntamento di questa nuova stagione cinematografica, in programma giovedì 5 settembre, è con “Maxxxine” (VM14), l’ultimo film della trilogia horror di Ti West targata A24. Dopo il primo “X – A Sexy Horror Story” (che sarà proposto sabato 14 settembre ore 22.30 in vos) e il prequel “Pearl” (sabato 21 settembre ore 22.30 in vos) il pluripremiato scrittore, regista e montatore statunitense Ti West ci regala ora il capitolo finale di una trilogia che ha raccolto intorno a sé un’appassionata fan base.

Mia Goth torna ad interpretare la sensuale Maxine Minx che, a dieci anni di distanza dai sanguinosi avvenimenti del primo episodio, cerca ancora di inseguire il suo sogno di diventare un’attrice di successo nella Hollywood degli anni ’80, ma la presenza di un serial killer in agguato rischia di svelare il suo oscuro passato…

Informazioni: www.comune.re.it/rosebud