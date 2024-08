C’è anche il regista modenese Giulio Manicardi tra i sette giovani autori selezionati alla prossima edizione del NOT FILM FESTIVAL, festival cinematografico che si terrà dal 6 all’11 Settembre nella suggestiva cornice di Santarcangelo di Romagna.

Nato in una terra da sempre ricca di cinema, il festival è arrivato ormai alla sua 7a edizione, si è confermato in pochi anni come uno degli eventi di settore più attenti e aperti ai giovani sguardi internazionali sulla settima arte, arrivando ad essere definito dalla rivista Movie MakersMagazine come “uno dei 20 festival più essenziali a livello internazionale”.

Qui il programma completo del festival: https://www.notfilmfest.com/program

Fresco del premio a “Miglior corto” all’HorrorShow di Firenze e reduce da una premiere australiana al Perth Horror Film Festival, dopo aver collezionato varie selezioni in festival nazionali ed internazionali, il cortometraggio “SELFIE” arriva finalmente ad avere una presentazione anche nella sua terra natia, al fianco di altre sei opere di altrettanti registi regionali, tra le quali in concorso: “Fuori Servizio” di Elena Carloni, “Relatività” di Francesco Pasquinelli, “Amelia” di Lorenzo Nicolino, “The blood crown” di Federico Casaroni, “Between stage e reality” di Pietro Borzì e “La noche no existe” di Simone Franzolini.

Prodotto dalla casa di produzione Aleo Film di Bologna e tenuto a battesimo lo scorso ottobre al Trieste Science+Fiction, il cortometraggio affronta in chiave distopica l’ossessione verso il mondo social e la propria immagine digitale riflessa. Tema quotidiano che, soprattutto oggi, gode di un enorme interesse come testimonia il successo di serie come la serie made in UK “Black Mirror”, il documentario “The social dilemma” fino ad arrivare al caso italiano di “Perfetti sconosciuti”.