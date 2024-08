Riqualificazione area ex distributore Eni a Formigine

Nelle prossime settimane prenderanno il via i lavori per la realizzazione di un nuovo parcheggio nell’area dell’ex distributore di carburante Eni su via Giardini Nord a Formigine. I lavori, che si concluderanno entro circa 90 giorni, sono parte del piano di investimenti 2024/2026 e prevedono un costo complessivo di 150mila euro. Il progetto porterà alla creazione di 18 nuovi posti auto, 4 postazioni di ricarica per veicoli elettrici e alla piantumazione di 11 nuovi alberi. Inoltre, sarà installato un sistema di bidoni informatizzati per il conferimento di piccole quantità di carta e plastica, in giorni diversi da quelli della raccolta ordinaria, a cura di Hera. Questo contenitore informatizzato, alimentato a pannelli solari, si potrà aprire con la carta Smeraldo o tramite smartphone.

L’area, acquisita dal Comune di Formigine lo scorso anno, confina a nord con un parcheggio costituito da 24 posti auto. La realizzazione del nuovo parcheggio, adiacente a quello esistente si pone l’obiettivo di riorganizzare e riqualificare gli spazi, offrendo un supporto concreto alle attività locali del centro storico. Il progetto prevede anche la creazione di un collegamento viario tra i due parcheggi, unificando le aree in un unico spazio con un totale di 42 posti auto (di cui 2 riservati ai disabili), oltre agli stalli di ricarica per auto elettriche.

Il nuovo parcheggio sarà dotato di un ingresso e un’uscita distinti, spazi verdi con aiuole, illuminazione pubblica, un nuovo quadro elettrico e caditoie per lo smaltimento delle acque. È prevista anche l’installazione di un impianto di irrigazione con i relativi pozzetti. L’intera area sarà dotata di un percorso pedonale, con rampe di raccordo al piano viabile, che permetterà il collegamento diretto con il parcheggio esistente e con l’attraversamento pedonale su via Giardini.

Dichiara il Sindaco Elisa Parenti: “Si tratta di un importante intervento che contribuisce alla riqualificazione di un’area strategica su via Giardini nord, una delle arterie principali del centro urbano. Grazie a quest’opera creiamo nuovi parcheggi a servizio del centro storico, favorendo le attività commerciali limitrofe e la partecipazione dei cittadini ai numerosi eventi organizzati in città, già a partire dalla stagione natalizia. Valorizzare il nostro centro resta una priorità: ricordo anche la recente inaugurazione del nuovo parcheggio su due livelli posto su via Pascoli. Continuiamo a lavorare per rendere Formigine un luogo sempre più accogliente e vivibile per tutti”.