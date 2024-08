I Carabinieri di Sasso Marconi arrestano un 16enne per tentato furto in abitazione in concorso

È successo una mattina di qualche giorno fa, quando l’attenzione dei Carabinieri, impegnati nei controlli del territorio in zona Lagune, è stata richiamata da un automobilista preoccupato dalla presenza di un SUV di grosse dimensioni parcheggiato nelle vicinanze e da tre ragazzi sospetti che si stavano aggirando a piedi. I Carabinieri hanno raggiunto velocemente il SUV, marca BMW, modello X5 e quando si sono avvicinati, hanno trovato un ragazzino accovacciato accanto al veicolo che stava telefonando, facendo attenzione a non farsi vedere.

Dopo aver identificato il giovane in un 16enne, i Carabinieri hanno approfondito la situazione e scoperto che il SUV era stato rubato recentemente a un cittadino che ne aveva denunciato il furto ai Carabinieri della Stazione di San Lazzaro di Savena. Sottoposto a una perquisizione personale, il 16enne è stato trovato in possesso del mazzo di chiavi della BMW X5, di un altro mazzo di chiavi relativo a un’autovettura non ancora individuata, tre smartphone, un coltello, una tessera sanitaria e una carta di credito prepagata intestate a persone diverse.

Avendo il sospetto che il 16enne fosse coinvolto in un’attività illecita, i Carabinieri hanno approfondito gli accertamenti, perlustrando la zona e scoprendo che proprio in quel momento era in atto un furto in abitazione da parte di due soggetti. Questi, alla vista dei militari sono fuggiti, facendo perdere le tracce. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, il presunto responsabile, arrestato per tentato furto in abitazione in concorso, ricettazione e possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere, è stato accompagnato dai Carabinieri presso una struttura della Giustizia minorile. L’arresto è stato convalidato e il 16enne è stato collocato in una comunità per minori.