A bordo di auto rubata, tre giovanissimi denunciati a Modena

Nella giornata di ieri, 25 agosto, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, nel corso di un servizio perlustrativo, hanno proceduto al controllo di un’utilitaria a bordo della quale sono stati identificati, in qualità di conducente, un 20enne del luogo e come trasportati due minori di 17 e 15 anni.

All’esito della verifica dei documenti di circolazione e degli approfondimenti eseguiti dai militari, è emerso che l’autovettura in uso ai tre era oggetto di furto, denunciato il 14 agosto. L’autista è risultato privo di patente di guida e, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di circa dieci grammi di hashish.

Da segnalare che il 17enne, prima che l’autovettura si fermasse al posto di controllo, si allontanava di corsa dal veicolo e durante la fuga gettava un borsello, che veniva poi recuperato dai Carabinieri. All’interno era presente una pistola ad aria compressa, priva del tappo rosso.

I tre giovani sono stati segnalati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena e a quella per i Minorenni di Bologna per ricettazione. Al 17enne è stato contestato anche il porto di oggetti ad offendere, mentre il maggiorenne è stato segnalato in via amministrativa alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.

L’autovettura è stata restituita al legittimo proprietario che ne aveva denunciato il furto.