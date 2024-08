Cercano l’incasso ma rapinano alimenti destinati agli animali: è successo a Bibbiano

Durante lo svolgimento del Festival d’Enza, presso il Parco Manara, si è verificato un tentativo di rapina ai danni di due responsabili dell’organizzazione. E’ successo poco dopo l’una di questa notte, mentre i due responsabili dell’organizzazione si stavano preparando a lasciare l’area.

Secondo le prime ricostruzioni, ad opera dei carabinieri di Cavriago che hanno curato il primo intervento e dei colleghi di Bibbiano competenti per territorio, tre individui incappucciati si sono avvicinati all’auto delle vittime, impedendo loro di chiudere gli sportelli. Uno dei malviventi ha utilizzato uno spray, mentre l’altro ha intimato di consegnare la borsa. La borsa sottratta dai malviventi conteneva solo scarti di alimenti destinati agli animali, e non l’incasso della serata, a cui probabilmente i malviventi puntavano. Dopo aver ottenuto la borsa, i malviventi si sono dati alla fuga dirigendosi a bordo di un’auto poco distante dove li attendeva un quarto complice con il quale si dileguavano.

Le vittime, un 60enne e un 64enne entrambi di Bibbiano, non hanno riportato ferite. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Cavriago che, unitamente ai carabinieri di Bibbiano hanno avviato le indagini per identificare i responsabili chiamati a rispondere del reato di rapina. Le ricerche dei malviventi scattate nell’intera Val d’Enza hanno dato per ora esito negativo.