Ancora tanti appuntamenti a Castelnovo Monti nel weekend dopo ferragosto

Con la festività di ferragosto di certo non si fermano i tanti appuntamenti in programma a Castelnovo e in Appennino. Anzi il weekend di “ponte” fino al 18 agosto sarà molto ricco di proposte.

Venerdì 16 agosto tornano I Venerdì di Castelnovo C’Entro con “Via Roma in musica”, una serata che proporrà intrattenimento musicale e negozi aperti in particolare nel quartiere Sarzassa e all’Isolato Maestà, dalle ore 20. Nel corso della serata quattro scuole di ballo della montagna proporranno esibizioni di liscio, balli latino americani, country e altre discipline. Ci saranno anche i gonfiabili e street food fin dall’ora di cena.

Sabato 17 agosto Castelnovo torna ad ospitare la Finale regionale di Miss Italia, dopo il grande successo dello scorso anno. L’evento sarà in piazza Peretti e in centro storico dalle ore 21. Prima del clou serale in piazza, la giornata vivrà altri momenti interessanti: alle ore 16 inizieranno le prove, alle 17 su auto d’epoca le miss compiranno un tour in paese per conoscere luoghi, persone e visitare i negozi; alle 19.30 aperitivo in centro storico, a cura di Latteria il Fornacione, Associazione Centro Storico, Associazione Anguria Reggiana e non solo. Prevista in serata anche l’elezione di “Miss Castelnovo ne’ Monti”: le iscrizioni sono sempre aperte sul sito www.missitalia.it.

Domenica 18 agosto torna in piazza Peretti il mercatino dell’antiquariato con hobbisti, per tutta la giornata. A Felina invece, sempre domenica, ci sarà dalle 8 alle 18 il mercato straordinario Felina Shopping a cura di ComRe, con tantissimi banchi in tutto il centro del paese.