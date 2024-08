Lapam analizza il settore moda a Reggio e provincia: in 10 anni perso un terzo delle imprese

Nel giro di un decennio il comparto della moda ha assistito a una perdita di circa un terzo delle imprese, precisamente il 30,2%, passando dalle 1.305 imprese attive nel 2014 alle 911 del 2024. È il dato che emerge da un’analisi dell’ufficio studi Lapam Confartigianato sul settore moda nel territorio di Reggio Emilia e provincia. Del totale delle imprese attive, di cui il 75,2% sono artigiane, le imprese dell’abbigliamento occupano la fetta maggiore e rappresentano il 79%, quelle del tessile sono il 17% mentre il restante 4% opera con le pelli.

Una situazione di difficoltà che si manifesta anche nei numeri dell’export: mentre nel 2023 il valore delle esportazioni dei prodotti della moda aveva visto un +10,7% rispetto ai livelli dell’anno precedente, nel primo trimestre del 2024 si osserva un -6,8% rispetto allo stesso periodo del 2023. In particolare, nonostante una crescita del 7% delle esportazioni verso la Germania, diminuisce del 48% l’export verso il Regno Unito. Durante i primi tre mesi di quest’anno, inoltre, le imprese reggiane della moda hanno esportato i loro prodotti per un valore pari a 613 milioni di euro, di cui il 72% diretto verso i paesi dell’UE.

Da segnalare anche il dato che concerne l’impiego di ammortizzatori sociali: nel periodo tra gennaio e maggio del 2024 le ore autorizzate di cassa integrazione per le imprese reggiane del comparto registrano un +24% rispetto allo stesso arco temporale dell’anno precedente.

«Sono numeri preoccupanti e non ci si può nascondere – afferma Roberto Guaitoli, presidente Lapam Confartigianato Moda –. Da anni ormai segnaliamo che il settore sta subendo una crisi senza precedenti, incentivata da un fast fashion sempre più dilagante e una cultura del consumismo che si sta diffondendo sempre di più. Come associazione abbiamo chiesto tavoli e incontri istituzionali agli organi competenti per provare a valorizzare uno dei comparti emblema del Made in Italy. Ci stiamo muovendo, però, anche per creare consapevolezza e sensibilizzare le nuove generazioni a preferire nuovamente la qualità dei prodotti realizzati dagli artigiani: l’abilità di creare capi di eccellenza e duraturi nel tempo deve essere uno dei primi criteri quando si sceglie di realizzare un acquisto. Solo in questo modo si potrà dare nuovamente slancio al settore e invertire un trend che ad oggi è particolarmente critico».