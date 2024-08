20 kg di alimenti scaduti sequestrati dai NAS. Gelateria sanzionata a Modena

I Carabinieri del NAS di Parma, anche in questa stagione estiva, hanno intensificato i controlli igienicosanitari presso le gelaterie per garantire la sicurezza alimentare e la tutela dei consumatori. Nel corso dei controlli, presso una gelateria di Modena, sono stati sequestrati amministrativamente 22 kg di alimenti vari, tra cui creme e preparati per gelati, del valore commerciale di circa 300 euro, poiché risultati scaduti. Al responsabile dell’attività è stata contestata una violazione amministrativa che comporta una sanzione pecuniaria di 2.000 euro.

Questi interventi rientrano nell’ambito di un programma di controlli intensificati volto a garantire il rispetto delle normative igienico-sanitarie e a proteggere la salute dei consumatori, specialmente durante la stagione estiva, quando la domanda di gelati è particolarmente elevata.