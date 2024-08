“Lunedì sera si è svolto il primo vero consiglio comunale della nuova amministrazione

di Sassuolo. Dopo un inizio caratterizzato da un clima relativamente tranquillo e

collaborativo, siamo stati testimoni di un colpo di scena inaspettato da parte

dell’opposizione di centrodestra, che ha scelto di trasformare un atto amministrativo

dovuto in una farsa degna di una commedia napoletana”. Inizia così il commento del MoVimento 5 Stelle Sassuolo in merito al Consiglio Comunale di lunedì 29 luglio.

“L’oggetto del contendere – prosegue la nota – è stato la restituzione degli oneri di urbanizzazione a COOP per opere non realizzate, un provvedimento obbligato e dovuto. Nonostante la natura trasparente e necessaria dell’atto, l’opposizione ha tentato di dipingerlo come un favoritismo, votando contro il bilancio che, nella sostanza, era il frutto del loro stesso lavoro. È importante sottolineare che questo bilancio prevedeva importanti

investimenti per la nostra comunità, inclusi più posti negli asili e stanziamenti per

Casa Serena e Casa Fantini.

È indicativo della malafede dell’opposizione il fatto che, durante la commissione

competente, non avessero sollevato alcuna obiezione, optando per un voto di

astensione come da prassi consolidata.

In aggiunta, troviamo del tutto inappropriata la richiesta di dimissioni del sindaco

Matteo Mesini da parte dell’ex sindaco Menani, appena due mesi dopo l’insediamento

della nuova amministrazione. Un’uscita che non meriterebbe neanche di essere

commentata.

Vogliamo esprimere il nostro pieno supporto al sindaco Matteo Mesini e ribadire che il

Movimento 5 Stelle Sassuolo è e sarà sempre al servizio dei cittadini. Il nostro

impegno è rivolto a lavorare con serietà e dedizione per il bene della nostra città,

evitando inutili sceneggiate finalizzate a guadagnare attenzione mediatica o a

raccogliere consensi sui social.

Resteremo fedeli al nostro principio di trasparenza e di impegno verso il bene comune – conclude il Gruppo M5S – concentrandoci su progetti concreti e costruttivi per il futuro di Sassuolo”.