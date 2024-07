Domani sera il primo incontro con le associazioni degli agricoltori voluto dal Comune di Guastalla

Domani, giovedì 1 agosto alle ore 21.00, presso la Sala del Consiglio a Palazzo Municipale, si terrà il primo incontro con il mondo agricolo convocato dal Comune di Guastalla. Sono state invitate le associazioni di categoria: Coldiretti Reggio Emilia, CIA Reggio Emilia, Confagricoltura Reggio Emilia, UGC Cisl Emilia e Consorzio Parmigiano Reggiano.

Oltre che un primo momento di dialogo e conoscenza con tutte le associazioni del settore che operano nel territorio, la serata ha l’obiettivo di capire come strutturare un tavolo permanente di confronto per i prossimi mesi.

L’incontro è aperto al pubblico, sono invitati tutti gli associati e la cittadinanza.

LA DELEGA ALL’AGRICOLTURA AL CONSIGLIERE MURGIA

Ricordiamo che il 5 luglio scorso, il Sindaco Paolo Dallasta ha notificato al Consigliere Pietro Murgia il decreto di delega all’agricoltura. Dopo la firma, presso la Sala del Consiglio, il primo cittadino di Guastalla ha spiegato che lo Statuto Comunale prevede la possibilità per il sindaco di affidare a uno o più consiglieri lo svolgimento di specifiche funzioni propositive e di consulenza su determinate materie, quale strumento per il più efficace espletamento del proprio mandato. Così, in nome di un’amministrazione partecipata e condivisa, ha ritenuto opportuno coinvolgere anche i consiglieri del gruppo di maggioranza in attività di collaborazione con il Sindaco e con gli assessori, affinché possano spendere il loro impegno in settori ben definiti, a favore della comunità.

“Tali incarichi – aveva precisato Dallasta – non comportano oneri finanziari per il Comune e sono circoscritti all’esame e alla cura di situazioni particolari che non implicano l’adozione di atti gestionali che spettano, invece, agli organi burocratici dell’Ente”.

L’incarico affidato a Murgia è, dunque, quello di coadiuvare Sindaco e Giunta di Guastalla in materia di agricoltura, sviluppo rurale e rapporti con gli imprenditori agricoli del territorio e con le relative associazioni di categoria che presto saranno ufficialmente convocate dall’Amministrazione.

“La delega all’agricoltura è un impegno che ci siamo presi in campagna elettorale e abbiamo scelto di affidarla al consigliere Pietro Murgia per la particolare formazione ed esperienza maturate nel corso della propria attività lavorativa. L’agricoltura è un settore portante del nostro territorio e della nostra economia e merita la dovuta attenzione da parte delle istituzioni pubbliche. Il Comune non fa politiche agricole ma deve accompagnare gli agricoltori nel dialogo verso gli enti che sulle politiche agricole hanno potere, ossia la Regione e le istituzioni europee. A breve convocheremo un incontro con le associazioni di categoria e attiveremo la Consulta agricola per incontrarci periodicamente e approfondire eventuali problematicità, esigenze, criticità, ma anche opportunità e sviluppo”.

Pietro Murgia, classe 1960, già consigliere nel precedente mandato sotto la guida di Camilla Verona, è stato eletto consigliere comunale della lista “Guastalla Bene Comune” anche nelle ultime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno 2024. Perito agrario, per 40 anni responsabile di un’associazione agricola, oggi è pensionato ma continua ad interessarsi di agricoltura, la sua prima passione insieme al calcio. Attualmente è volontario in una onlus di Guastalla che si occupa dei trasporti di pazienti oncologici.