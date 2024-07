2 agosto, i provvedimenti sulla mobilità in vigore a Bologna nella giornata di venerdì

Venerdì 2 agosto si svolgerà la commemorazione del quarantaquattresimo anniversario della strage alla stazione di Bologna.

Per l’occasione sono stati adottati dei provvedimenti del traffico mediante specifica ordinanza.

Dalle 8 alle 13 del 2 agosto



Divieto di transito veicolare nelle seguenti vie:

via Irnerio (da via di Borgo San Pietro a via dell’Indipendenza)

(da via di Borgo San Pietro a via dell’Indipendenza) viale Masini (da piazza Porta Mascarella a piazza XX Settembre)

(da piazza Porta Mascarella a piazza XX Settembre) via Matteotti (da via de’ Carracci a piazza XX Settembre)

(da via de’ Carracci a piazza XX Settembre) piazza XX Settembre

viale Pietramellara (da via Matteotti a via Bovi Campeggi)

(da via Matteotti a via Bovi Campeggi) piazza Medaglie d’Oro

via Indipendenza

via Dei Mille

piazza Dei Martiri

via Amendola

via Rizzoli

via Ugo Bassi (da via C. Battisti a via Rizzoli)

Dal divieto sono esclusi i bus di linea TPER, altri bus e pullman di linea diretti verso l’Autostazione o in uscita da essa, taxi, n.c.c. e mezzi operativi HERA che sono autorizzati a transitare fino al passaggio del corteo.

Dalle 8 alle 13 del 2 agosto

via del Borgo San Pietro obbligo svolta a destra all’incrocio con viale masini eccetto bus e taxi

all’incrocio con viale masini eccetto bus e taxi via Alessandrini obbligo diritto all’incrocio con via A. Righi (direzione Oberdan), eccetto bus e taxi

all’incrocio con via A. Righi (direzione Oberdan), eccetto bus e taxi via Venturini obbligo svolta a sinistra all’incrocio con via A. Righi, eccetto bus e taxi

all’incrocio con via A. Righi, eccetto bus e taxi via Piella obbligo svolta a destra all’incrocio con via A. Righi, eccetto bus e taxi

all’incrocio con via A. Righi, eccetto bus e taxi viale Masini obbligo di svolta a destra all’incrocio con piazza xx Settembre, eccetto svolta consentita a sinistra a bus e taxi

all’incrocio con piazza xx Settembre, eccetto svolta consentita a sinistra a bus e taxi via Righi revoca corsia preferenziale bus e taxi

bus e taxi via Righi obbligo svolta a sinistra all’incrocio con via Alessandrini, eccetto bus e taxi e autorizzati ad accedere in ztl

all’incrocio con via Alessandrini, eccetto bus e taxi e autorizzati ad accedere in ztl via Malcontenti obbligo svolta a destra all’incrocio con via A. Righi eccetto bus e taxi

Inoltre, sono previsti dei divieti di sosta.

Dalle 6 dell’1 agosto alle 13 del 2 agosto

piazza Medaglie d’Oro divieto di sosta – rimozione forzata compreso moto/ciclomotori e biciclette

compreso moto/ciclomotori e biciclette piazza XX Settembre divieto di sosta – rimozione forzata solo biciclette

solo biciclette viale Pietramellara divieto di sosta – rimozione forzata (da via Matteotti a via Amendola) ad eccezione, nella giornata del 2 agosto, alle seguenti categorie di veicoli:

i veicoli dei taxisti partecipanti alla manifestazione, che sono autorizzati a stazionare in viale Pietramellara “lato sud” dal civ. 47 (piazza Medaglie d’Oro) a via Amendola

a stazionare in viale Pietramellara “lato sud” dal civ. 47 (piazza Medaglie d’Oro) a via Amendola i veicoli delle autorità che partecipano alla manifestazione del 2 agosto, che sono autorizzati a sostare sul lato nord di viale Pietramellara dal civico 22 (via Amendola) al passo carrabile n. 10292 (accesso piazzale ovest delle F.S.)

In piazza Medaglie d’Oro cessazione temporanea dell’uso della piazzola taxi posta sul lato ovest.

Dalle 6 dell’1 agosto, la piazzola taxi è provvisoriamente istituita in viale Pietramellara lato sud dal civico. 35 al 35/g e in via Pietramellara lato sud dal civico 18/a al civico 16.

Dalle 14 dell’1 agosto alle 13 del 2 agosto



Divieto di sosta con rimozione forzata (compreso motocicli, ciclomotori, biciclette) nelle sotto indicate vie: