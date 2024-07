Guastalla: assegnazione di contributi per la frequenza di centri estivi nell’anno 2024

Il Comune di Guastalla ha aderito al “Progetto per il contrasto alle povertà educative e la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza dei centri estivi anno 2024”, promosso e finanziato dalla Regione Emilia Romagna, cofinanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo.

DESTINATARI DEL CONTRIBUTO

Famiglie, residenti nel Comune di Guastalla, di bambini/e e ragazzi/e delle scuole dell’infanzia (sono esclusi i nidi), primaria, secondaria di primo grado, di età compresa tra i 3 e i 13 anni (nati dal 1/1/2011 al 31/12/2021) appartenenti a famiglie con attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) 2024 o, in alternativa per chi non ne è in possesso, con attestazione ISEE 2023, nonché, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, dall’ISEE corrente fino a € 24.000,00.

Ai fini di favorire la più ampia partecipazione alle opportunità educative estive e di contrastare le disparità nell’accesso, potranno essere ammessi al contributo per l’abbattimento della quota di iscrizione i/le bambini/e e i/le ragazzi/e con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992 di età compresa tra i 3 e i 17 anni (nati dall’01/01/2007 ed entro il 31/12/2021) indipendentemente dall’attestazione ISEE delle famiglie.

In particolare, fermi restando i requisiti ISEE e di anno di nascita, potranno accedere alle opportunità del presente Progetto i/le bambini/e e i/le ragazzi/e appartenenti a famiglie, da intendersi anche come famiglie affidatarie e nuclei monogenitoriali, nelle quali:

entrambi i genitori siano occupati ovvero siano lavoratori dipendenti, parasubordinati, autonomi o associati, comprese le famiglie nelle quali uno o entrambi i genitori siano fruitori di ammortizzatori sociali, o nelle quali uno o entrambi i genitori, siano disoccupati e abbiano sottoscritto un Patto di servizio quale misura di politica attiva del lavoro;

in cui solo uno dei due genitori sia occupato o rientri nelle fattispecie di cui sopra, se l’altro genitore è impegnato in modo continuativo in compiti di cura, valutati con riferimento alla presenza di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti ai fini ISEE.

VALORE DEL CONTRIBUTO

Il contributo alla singola famiglia per ciascun/a bambino/a è finalizzato alla copertura del costo di iscrizione e sarà:

pari ad un massimo di € 100,00 settimanali se il costo di iscrizione previsto dal soggetto erogatore è uguale o superiore a € 100,00 C

pari all’effettivo costo di iscrizione per settimana se lo stesso è inferiore a € 100,00

complessivamente pari ad un massimo di € 300,00 per ciascun/a bambino/a o ragazzo/a

Pertanto, dato il contributo massimo erogabile per settimana pari a € 100,00 e a fronte di un massimo di contributo erogabile per bambino/a o ragazzo/a di € 300,00, l’eventuale minore spesa sostenuta per ciascuna settimana rispetto al massimale previsto di € 100,00 euro potrà consentire:

l’ampliamento del periodo di frequenza, ovvero del numero di settimane di partecipazione del bambino/a o ragazzo/a al centro estivo;

di contribuire alla parziale riduzione del costo effettivo per la partecipazione ad una eventuale settimana aggiuntiva ancorché le risorse residue, rispetto al contributo massimo di € 300,00, permettano solo parzialmente la copertura del costo di iscrizione restando la differenza rispetto al costo di iscrizione non coperto dal contributo pubblico in carico alla famiglia.

Si specifica inoltre che:

le settimane possono essere anche non consecutive;

le settimane possono essere fruite anche in centri estivi differenti, anche aventi costi di iscrizione differenti, ricompresi negli elenchi approvati dai Comuni/Unioni di Comuni dell’Emilia Romagna, anche con sede in altro distretto rispetto a quello di residenza.

In ogni caso la famiglia dovrà richiedere il contributo al Comune di residenza, indipendentemente dalla ubicazione del Centro estivo che potrà essere anche in distretti differenti, ma appartenenti all’intero territorio regionale.

I servizi/centri estivi aderenti al progetto nel territorio del Comune di Guastalla sono:

ASD La seconda stella a destra Ippocampo 2024 (6 – 12 anni)

Azienda Servizi Bassa Reggiana Servizio estivo scuola infanzia Arcobaleno • Istituto comprensivo S. Orsola Arte – estate (6 – 11 anni)

Parrocchia di San Rocco Oratorio Estivo 2024 (6 – 12 anni)

Parrocchia SS. Pietro e Paolo Grest 2024 (6 – 14 anni)

Polisportiva AICS ASD Campo estivo multisport 2024 (4 – 16 anni)

Rugby Guastalla 2008 Centro estivo Sport week (4 – 17 anni)

Scuola dell’infanzia dottor Pietro Benassi Servizio estivo scuola infanzia

Scuola dell’infanzia dottor Pietro Benassi English summer camp (6 – 11 anni)

Scuola dell’infanzia Minelli Borella Servizio estivo scuola infanzia

Scuola dell’infanzia San Girolamo Servizio estivo scuola infanzia

Scuola materna del Bambin Gesù Servizio estivo scuola infanzia

Scuola materna del Bambin Gesù Aria aperta 2024 (6 – 11 anni)

US Saturno Guastalla SCSD Summer Camp/School 2024 (5 – 14 anni)

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il periodo di presentazione della è: dal 10 /06/202 4 al 31/08/2024.

Il richiedente (uno dei genitori che dispone di potestà genitoriale oppure chi rappresenta il/la minore) dovrà formalizzare la domanda esclusivamente on line sul sito internet del comune tramite il link:

https://bassareggiana.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp? MODULE_TAG=20240406094929_GUASTALLA_PROGETTO_CONCILIAZIONE&ELANG=it &IATL=it

Si precisa che deve essere compilato un modulo per ogni figlio/a.

Per procedere con la compilazione della domanda è necessario avere un’identità digitale SPID: informazioni su come ottenerla sono disponibili sul sito ufficiale https://www.spid.gov.it.

Il Comune di Guastalla, in collaborazione con la Regione EmiliaRomagna, offre gratuitamente l’identità digitale SPID tramite il servizio LepidaID della società Lepida S.c.p.A.

Per maggiori info: home page del sito istituzionale del Comune di Guastalla https://www.comune.guastalla.re.it/