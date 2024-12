A Scandiano contributi per sistemi di sicurezza

Sul sito del Comune è pubblicato il bando per contributi a privati, imprese artigiane ed Associazioni che abbiano installato di sistemi di sicurezza nel corso del 2024.

C’è tempo fino al 15/02/2025 per presentare domanda. Il contributo verrà assegnato seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle domande fino ad esaurimento dello stanziamento previsto.

Possono partecipare i cittadini residenti nel territorio del Comune di Scandiano aventi le caratteristiche indicate nel bando allegato e che abbiano nel corso del 2024 provveduto a installazioni, attivazioni, acquisti:

(a) di impianti di video-sorveglianza o videoprotezione;

(b) di sistemi antifurto, antirapina, antintrusione;

(c) di installazione di cristalli antisfondamento;

(d) di installazione di inferriate, serrande e porte di sicurezza;

Il contributo erogato avrà l’importo massimo individuato come segue:

per interventi di valore al netto di iva superiori ad € 1.000,00: un contributo pari ad € 500,00 massimi;

per interventi di valore al netto di iva inferiori ad € 1.000,00: un contributo pari al 50% del valore al netto di iva;

per installazioni di sistemi/strumentazioni tecniche collegate con le Forze dell’Ordine: un contributo pari ad € 600,00.