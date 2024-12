Sabato 14 dicembre, alle ore 16.30, nella sala di Villa Cuoghi, verrà inaugurata la mostra ‘Fiorano nella collezione Francesco Zanti’, a cura delle Associazioni INarte, Nuraghe Pinuccio Sciola e Club Amici di Fiorano.

La mostra rimarrà aperta fino al 7 gennaio, dal lunedì al venerdì su appuntamento (tel. 333.31.45.324), il sabato e la domenica dalle ore 16 alle ore 18.

Sono stati scelti 30 dipinti, di soggetto fioranese o di artisti fioranesi, della collezione Francesco Zanti, nato nel 1928 e morto nel 1997, che ha lavorato come autotrasportatore e come all’officina Cemic del fratello Giorgio. Appassionato d’arte, frequentava le mostre e le estemporanee acquistando opere di giovani artisti. E’ stato giudice ed ha collaborato a diverse edizioni della Biennale d’arte che si è svolta a Fiorano e poi al Castello di Spezzano per un trentennio a partire dal 1965.