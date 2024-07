Unione Reno Galliera: insediato il nuovo Consiglio, eletto il nuovo Presidente

Giovedì 25 luglio 2024 si è tenuta la prima seduta del nuovo Consiglio dell’Unione Reno Galliera. La riunione, svoltasi presso la Sala Consiliare del Municipio di Castel Maggiore, ha visto la partecipazione di 23 membri del Consiglio, tra cui gli otto sindaci dei comuni aderenti e i Consiglieri eletti dai rispettivi Consigli comunali.

Questa prima seduta rivestiva una grande importanza per la governance intercomunale del territorio perché segnava l’inizio di un nuovo percorso amministrativo e aveva il compito di gettare le basi per l’attività futura dell’Organo nato dalle recenti elezioni comunali dell’8 e 9 giugno e del successivo ballottaggio del 23 e 24 giugno 2024.

Tra i punti all’ordine del giorno, di particolare rilevanza sono stati l’insediamento ufficiale del Consiglio, con l’esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità degli eletti, la costituzione dei Gruppi consiliari e l’elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio dell’Unione, cariche che sono andate rispettivamente a Elisabetta Fini e a Sara Mazzanti.

Un momento chiave della seduta è stata poi l’elezione del nuovo Presidente dell’Unione Reno Galliera – ruolo che dal giorno delle elezioni era ricoperto pro tempore dal Sindaco di Castel Maggiore Luca Vignoli, in base all’articolo 12, comma 4 dello Statuto dell’Unione (che nei periodi di vacanza del ruolo lo attribuisce al più giovane per età): con una maggioranza di 21 voti è risultato eletto Stefano Zanni, Sindaco del Comune di Galliera.

Importante anche la costituzione dei Gruppi consiliari “Unione Reno Galliera. Gruppo Consiliare democratici”, “Fratelli d’Italia” e “Gruppo misto”.

Il Consiglio ha inoltre affrontato temi cruciali come la salvaguardia degli equilibri di Bilancio di previsione 2024-2026 e l’assestamento generale, ponendo così le basi per una gestione finanziaria solida e trasparente.

Ricordiamo che il mandato dei Consiglieri dell’Unione (i quali, per l’espletamento dell’attività istituzionale, non percepiscono alcun emolumento) coincide con quello da Consigliere del comune di appartenenza e che nel Consiglio dell’Unione Reno Galliera seggono diciassette Consiglieri eletti e, di diritto, gli otto Sindaci dei comuni membri. Eccone l’elenco:

Sindaci:

– Claudia Muzic (Argelato), Alice Vecchi (Bentivoglio), Alessandro Erriquez (Castello d’Argile), Luca Vignoli (Castel Maggiore), Stefano Zanni (Galliera), Luca Borsari (Pieve di Cento), Paolo Crescimbeni (San Giorgio di Piano), Alessandro Poluzzi (San Pietro in Casale)

Consiglieri eletti:

Leonardo Benzi, Roberto Bernardi, Eugenio Boccato, Maurizio Conti Sbarratozzo, Annalisa Dottini, Michele Ferriani, Elisabetta Fini, Stefano Fortini, Barbara Giannerini, Davide Labbate, Sara Mazzanti, Davide Medri, Laura Pozzoli, Bruno Seidenari, Matteo Trevisani, Claudio Verri, Martina Zanellati

L’Unione Reno Galliera conferma il suo impegno per la trasparenza e la partecipazione dei cittadini, rendendo disponibili le registrazioni delle sedute del Consiglio, sia in diretta che in differita, sul canale YouTube dell’Unione. Inoltre, sul sito web dell’Unione, nella sezione dedicata al Consiglio, oltre agli ordini del giorno, alle attività dei Gruppi consiliari e allo storico dei precedenti mandati amministrativi, è possibile consultare la raccolta completa di tutte le registrazioni delle sedute consiliari.