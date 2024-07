Modena, scontro tra moto e bicicletta elettrica: ciclista gravissimo

Sono ricoverati entrambi all’Ospedale di Baggiovara, il motociclista e il ciclista che, la scosa notto intorno alle 00:30, si sono scontrati in viale Trento Trieste, in centro a Modena.

La Polizia locale, sul posto insieme ai sanitari del 118, sta approfondendo gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente avvalendosi anche di testimoni, persone che si trovavano all’esterno di una gelateria situata a poche decine di metri dal punto dello scontro.

Secondo le prime ricostruzioni, la moto, una Suzuki 600 guidata da un uomo di 42 anni, originario del napoletano e residente a Castelfranco Emilia, stava procedendo su viale Trento Trieste diretta verso via Emilia est.

Viaggiava in senso opposto, invece, la bicicletta elettrica, guidata da un giovane 18enne.

Per cause da chiarire il giovane avrebbe improvvisamente svoltato a sinistra per imboccare viale Malmusi impattando in moto violento contro la motocicletta.

Entrambi hanno riportato ferite gravi, in particolare modo il ciclista, trasportato a Baggiovara in codice 3. Il casco indossato dall’uomo sulla Suzuki è stato decisivo per attenuare l’impatto con l’asfalto dopo lo scontro.