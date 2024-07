Reggio Emilia: litiga in strada e manda in ospedale un carabiniere

Alcuni cittadini avevano segnalato al 112 la presenza di due persone intente a litigare in via Emilia Ospizio. Nonostante i tentativi di riportare la situazione alla calma da parte dei militari della sezione radiomobile di Reggio Emilia, i due contendenti continuavano nella loro accesa discussione, fin quando uno dei due si dava alla fuga e l’altro, nel tentativo di raggiungerlo, colpiva uno dei militari intervenuti facendolo cadere a terra e procurandogli lesioni giudicate poi dai sanitari guaribili in 5 giorni.

È accaduto il 21 luglio scorso quando i carabinieri, intervenuti a seguito di richiesta di alcuni cittadini, riscontrando la presenza delle due persone intente a litigare. Malgrado i tentativi di riportare la situazione alla calma, i due continuavano nella loro accesa discussione, fin quando uno di loro si dava alla fuga e l’altro, nel tentativo di raggiungerlo, colpiva uno dei militari intervenuti facendolo cadere a terra. Alla luce dei fatti l’uomo, un 31enne abitante in un comune della Bassa Reggiana, veniva accompagnato presso gli uffici di Corso Cairoli per ulteriori accertamenti e dopo le formalità di rito, denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.