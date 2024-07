Lo stemma del Comune di Medicina si rinnova

Dallo studio storico preliminare alla realizzazione del restyling

Senza modificare la struttura dello storico stemma presente sul gonfalone del Comune di Medicina e quindi mantenendo inalterati i suoi elementi costitutivi essenziali, è stata effettuata una semplificazione grafica e uno studio per ottenere la migliore riproducibilità possibile nei vari formati, dimensioni e sui vari materiali.

La nuova veste dello stemma del Comune è estremamente funzionale agli usi odierni e crea un ponte tra lo stemma araldico ed il brand che contrassegna il Comune stesso.

Il lavoro fatto è nato dall’esigenza di migliorare la comunicazione, sia interna che esterna, dell’Amministrazione.

L’aggiornamento grafico è stato deciso soprattutto per ragioni tecnologiche, legate ai sempre più frequenti utilizzi digitali dello stemma.

Il rinnovamento si colloca nell’ambito di un progetto più ampio che punta a rafforzare l’identità dell’Ente, adeguando il sistema di identità visiva, proprio a partire dal restyling dello stemma e fino ad estenderne la declinazione in tutti gli strumenti di comunicazione istituzionale.

A questo proposito, sono state messe a punto le linee guida d’utilizzo del sistema di identità, un manuale a supporto per il corretto impiego dello stemma nelle sue diverse applicazioni.

Studio storico preliminare: le caratteristiche tecniche

Le caratteristiche tecniche degli emblemi sono dettate dall’art. 5 del DPCM 28/01/2011.

Lo scudo obbligatoriamente adottato per la costruzione degli stemmi è quello sannitico moderno. Lo scudo sannitico moderno deve mantenere una proporzione di 7 moduli di larghezza per 9 moduli di altezza (come da DPCM 28-01-2011) ed è di forma rettangolare con angoli inferiori arrotondati.

La corona riprende tutti gli elementi dell’elemento araldico associato ai Comuni italiani insigniti del titolo di Città: corona turrita, formata da un cerchio d’oro aperto da otto pusterle (cinque visibili) con due cordonate a muro sui margini, sostenente otto torri (cinque visibili), riunite da cortine di muro, il tutto d’oro e murato di nero.

Nelle versioni monocromatiche la corona è stata semplificata, eliminando pusterle e cordonate a muro, per aumentare la riducibilità del marchio.

Per il lettering della scritta Comune di Medicina è stato scelto come font primario il carattere Inter Tight, versione con spaziatura più stretta.

Infine, i colori istituzionali sono stati selezionati per rispettare le cromie araldiche di scudo e corona, ottimizzando il più possibile il contrasto fra gli stessi.

Insieme al restyling dello stemma del Comune è stato realizzato il marchio Medicina Cultura.

L’obiettivo è quello di valorizzare i luoghi della cultura e le molteplici attività organizzate e promosse dall’Amministrazione che rappresentano una rilevante risorsa culturale e turistica per il territorio.

«Il restyling conserva tutti gli elementi storici dello stemma della Città di Medicina; scudo, corona e la scritta “Medicina Libertas”. Allo stesso tempo è stato adeguato alle linee guida definite dall’Agenzia per l’Italia digitale che impone nuovi standard alla comunicazione digitale» – afferma il Sindaco di Medicina Matteo Montanari.