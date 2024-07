Martedì 23 luglio un grande tributo a Fabrizio De Andrè ai piedi della Rocca di Castelnovo di Sotto

Nove musicisti sul palco per un tributo a Fabrizio De Andrè: questo è lo spettacolo che offriranno i “Calaluna” in concerto, martedì 23 luglio, ai piedi della Rocca di Castelnovo di Sotto. L’inizio del concerto, a ingresso gratuito, sarà alle ore 21.30.

Con oltre 70 concerti realizzati in Italia, la band è da anni un riferimento per gli appassionati del genere, per la qualità e per la continua ricerca delle sonorità e degli stili originali dei brani.

Il repertorio è fatto di canzoni scelte tra le più celebri del cantautore, un “viaggio” unico tra stili, ritmi e linguaggi diversi: in pochi minuti si passa senza soluzione di continuità dal dialetto sardo al portoghese, dalle atmosfere mediterranee in genovese ai concept album più geniali, fino alle ballate indimenticabili dei primi anni. Durante il concerto si potranno “ritrovare” pezzi famosi come Bocca di Rosa, Don Raffaè o Il Pescatore, ma anche gioielli quasi sconosciuti come Franziska, Jamin-a e Zirichiltaggia.

Lo spettacolo rientra nel calendario di Restate in Rocca, la rassegna organizzata ogni estate dal Comune.