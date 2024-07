Nove feriti ieri sera in uno scontro tra auto avvenuto Camposanto

E’ di nove feriti, fortunatamente nessuno in gravi condizioni, il bilancio di uno scontro tra due auto avvenuto ieri sera intorno alle 22:30 sulla Panaria Est – Sp2 – Panaria Bassa a Camposanto. Tra i feriti due bambini piccoli e due adolescenti. Ad avere la peggio, ma comunque con traumi di media gravità una donna di 39 anni, ricoverata al Trauma Center dell’Ospedale di Baggiovara, e due uomo di 30 e 41 anni, pure loro trasportati in codice due all’Ospedale di Baggiovara.

Ferite lievi per un bambino di 2 anni ed una femminuccia di 1 anno; per due ragazzini di 12 e 16 anni; per una donna di 42 (tutti trasportati al Policlinico di Modena) e per un uomo di 44, trasportato all’Ospedale di Baggiovara. Sul posto i sanitari del 118 con cinque ambulanze e l’elisoccorso. Per i rilievi i carabinieri. Disagi alla viabilità.