Progetto Ecologica-mente del Quartiere Borgo Panigale-Reno

Giovedì 18 luglio alle 19, a Villa Serena in via della Barca 1, si terrà l’incontro di presentazione a tutta la comunità del progetto Bpr – Ecologica-mente del Quartiere Borgo Panigale-Reno. L’appuntamento è rivolto a tutte le associazioni già impegnate, nel 2022, 2023 e inizio 2024, nelle giornate ecologiche organizzate dal Quartiere delle quali il progetto rappresenta un’evoluzione, ma anche alla cittadinanza e ai partner interessati.

Il progetto Bpr – Ecologica-mente

Per le sue specifiche caratteristiche territoriali, il quartiere è un’area dove la stretta connessione tra spazi verdi e insediamento si traduce in un sistema urbano capace di anticipare la città futura che pone al centro del suo sviluppo il rapporto uomo-natura e in cui è possibile sperimentare un modello nuovo di comunità responsabile e sostenibile.

Rispetto agli obiettivi di azione di Bologna Missione Clima, il progetto intende: promuovere il verde e blu urbano, tramite rinverdimento dell’edificio, piantumazione di alberi e piante, azioni di protezione e salvaguardia dei canali e fiumi; promuovere l’economia circolare, con riduzione della generazione dei rifiuti, riuso di materiali nella catena produttiva e azioni di corretto riciclaggio; informare, formare e divulgare, con azioni di sensibilizzazione e ingaggio della cittadinanza per la promozione di pratiche per la riduzione dei consumi energetici, la riduzione dei rifiuti generati o l’uso del trasporto pubblico o della mobilità attiva.