Modena, trovato in possesso di ecstasy, hashish e marijuana: arrestato e processato

È stato processato per direttissima nella mattinata di mercoledì 17 luglio un cittadino gambiano di 25 anni, regolare sul territorio italiano e senza fissa dimora, arrestato dalla Polizia locale di Modena per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’arresto è avvenuto verso le 23.30 di martedì 16 luglio, in seguito a controlli della Polizia locale, Nucleo problematiche del territorio (Npt), nell’area verde tra via Buon Pastore e via Riva del Garda, effettuati anche sulla base di segnalazioni dei cittadini di presenze sospette in zona.

Gli operatori di Polizia locale dell’Npt, in abiti civili, hanno fermato il cittadino gambiano mentre parlava con altri uomini, trovandolo in possesso di 15 pastiglie di ecstasy, 15 grammi di hashish, e 1,23 grammi di marijuana per un valore di circa 500 euro, oltre a denaro contante per 410 euro.

Immediatamente l’uomo, che aveva anche provato a evitare sanzioni dando agli agenti il documento di identità di un suo connazionale, è stato tratto in arresto e condotto presso il Comando di via Galilei.

Il Giudice, dopo averlo processato per direttissima, ha convalidato l’arresto e applicato all’uomo la misura del divieto di dimora a Modena e provincia, in attesa della prossima udienza del processo, fissata per settembre.